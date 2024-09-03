Промпроизводство продолжает расти

«Питерец.ру» отмечает, что промпроизводство Петербурга продолжает демонстрировать хорошие показатели. За первые 8 месяцев текущего года оно выросло более чем на 12%. Об этом заявил глава города Александр Беглов.

Рост промпроизводства обусловлен несколькими причинами. Прежде всего, это модернизация производств, способствующая повышению эффективности предприятий данной отрасли. Также большую роль сыграло внедрение инновационных технологий. Другими важными факторами стали переход на отечественное оборудование.

Промышленные предприятия Петербурга обладают большим потенциалом, что позитивно сказывается на промпроизводстве. К тому же власти СПб уделяют большое внимание данном направлению и оказывают поддержку городским предприятиям.