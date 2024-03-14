Власти хотят бюджет в 2 триллиона

«Питерец.ру» отмечает, что доход в бюджет Петербурга уже 2 года подряд превышает отметку в 1 трлн. руб. Четверть от этого объема идет на развитие города. Однако губернатор Беглов считает, что доходы СПб должны расти.

По словам градоначальника, необходимо стремиться к доходам в 2 трлн. руб. Примечательно, что 5 лет назад этот показатель и вовсе составлял 580 млрд. руб. Так что Петербург активно развивается и демонстрирует экономическую прочность.

Помимо триллионного дохода от сбора налогов, в 2023 году город получил еще 1 трлн. руб. за счет инвестиций. Также в Северной столице стало больше предприятий, рост в сегменте большого и среднего бизнеса составил 15%, в сфере малого – 41%. Петербургская промышленность растет быстрее, чем в среднем по России.