Продажи мощных авто выросли

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столицы стали активно приобретать мощные машины на вторичном рынке. Речь идет об автомобилях мощностью более 250 л. с. По сравнению с предыдущим кварталом, продажи в этом сегменте выросли на 33%.

Наиболее популярными автомобильными марками здесь являются «БМВ», «Лэнд Ровер», «Мерседес», «Шевроле», «Лексус» и «Инфинити». Интересно, что на рост востребованности автомобилей с мощным двигателем не повлияла даже их высокая стоимость.

Лидером рейтинга в Петербурге и Ленобласти является БМВ Х5. В среднем подержанный автомобиль этой модели стоит 1 млн. 16 тыс. руб. Далее идет «Лэнд Ровер Рэндж Ровер», за который в среднем платили 1 млн. 450 тыс. руб. Тройку лидеров замкнул «Мерседес» S-класса стоимостью 800 тыс. руб.