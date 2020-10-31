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Питерец.ру » Экономика » Продажи мощных авто выросли

Продажи мощных авто выросли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге увеличились продажи мощных подержанных машин

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столицы стали активно приобретать мощные машины на вторичном рынке. Речь идет об автомобилях мощностью более 250 л. с. По сравнению с предыдущим кварталом, продажи в этом сегменте выросли на 33%.

Наиболее популярными автомобильными марками здесь являются «БМВ», «Лэнд Ровер», «Мерседес», «Шевроле», «Лексус» и «Инфинити». Интересно, что на рост востребованности автомобилей с мощным двигателем не повлияла даже их высокая стоимость.

Лидером рейтинга в Петербурге и Ленобласти является БМВ Х5. В среднем подержанный автомобиль этой модели стоит 1 млн. 16 тыс. руб. Далее идет «Лэнд Ровер Рэндж Ровер», за который в среднем платили 1 млн. 450 тыс. руб. Тройку лидеров замкнул «Мерседес» S-класса стоимостью 800 тыс. руб.

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