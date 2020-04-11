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Питерец.ру » Экономика » Автомобили все равно продаются

Автомобили все равно продаются

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
autostat.ru
В марте в Петербурге выросли продажи автомобилей

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличили продажи авто. За март их количество выросло на 22%. Причем речь идет о новых автомобилях. За это время в городе на Неве продали 10508 таких машин. Показатель увеличения мартовских продаж составил 22%. При этом новые отечественные автомобили стали приобретать реже. В этом сегменте продажи упали на 4,5%.

Самым популярным автомобилем оказался знаменитый «Фольксваген Поло». В марте его приобрели 527 жителей города. Второе место по популярности занял «Хендай Крета». Среди российских авто чаще всего покупали автомобиль «Лада Веста».

Всего за первый квартал 2020 года было продано 22762 автомобиля. Из них было только 2117 российских легковых авто. Это показывает, что спрос на иномарки продолжает сохраняться.

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