Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в открытии выставки инновационной техники. Экспозиция начала работу в рамках IV международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest». Здесь представлено около 50 единиц техники отечественного производства, Белоруссии и Китая: современные автобусы и электробусы, электрокары и электрогрузовики, трамваи, троллейбусы, вагоны метро. Посетители могут также ознакомиться с различными программными решениями, автокомпонентами и оборудованием.
В мероприятии также приняли участие председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев, депутат, председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Валерий Куликов, президент Российского автотранспортного союза Олег Старовойтов.
Фестиваль «SPbTransportFest» проходит в городе на Неве с 18 по 20 мая. Помимо выставки инновационной техники, он включает международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, деловую и культурную программу. В последний день мероприятия по центру Петербурга пройдёт самый масштабный в России парад ретротранспорта. В честь 320-летнего юбилея Северной столицы в нём примут участие 320 раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов, трамваев. В заключение на Манежной площади состоится гала-концерт.