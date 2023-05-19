Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в открытии выставки инновационной техники. Экспозиция начала работу в рамках IV международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest». Здесь представлено около 50 единиц техники отечественного производства, Белоруссии и Китая: современные автобусы и электробусы, электрокары и электрогрузовики, трамваи, троллейбусы, вагоны метро. Посетители могут также ознакомиться с различными программными решениями, автокомпонентами и оборудованием.

– Отдельно хочу поблагодарить организаторов фестиваля – с каждым годом он становится всё более насыщенным и интересным. Посмотреть на новинки и познакомиться с перспективными разработками нашего автопрома приезжают гости из других регионов. Здесь представлено большое количество транспорта, уверен, многое обязательно появится на дорогах Петербурга и нашей страны, – сказал Александр Бельский.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев, депутат, председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Валерий Куликов, президент Российского автотранспортного союза Олег Старовойтов.

Фестиваль «SPbTransportFest» проходит в городе на Неве с 18 по 20 мая. Помимо выставки инновационной техники, он включает международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, деловую и культурную программу. В последний день мероприятия по центру Петербурга пройдёт самый масштабный в России парад ретротранспорта. В честь 320-летнего юбилея Северной столицы в нём примут участие 320 раритетных автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов, трамваев. В заключение на Манежной площади состоится гала-концерт.