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Питерец.ру » Общество » На Дворцовой площади прошел ежегодный смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС

На Дворцовой площади прошел ежегодный смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский принял участие в передаче новой техники подразделениям РСЧС

На Дворцовой площади прошел ежегодный смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность города в зимний период. Также состоялась церемония передачи новых образцов пожарно-спасательной техники и средств спасения на водах городским аварийно-спасательным службам. В мероприятии приняли участие Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, Председатель Законодательного Собрания СПб Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов и начальник Главного управления МЧС по СПб Алексей Аникин.

На смотр выведено более 70 образцов спецтехники, в том числе беспилотные летательные аппараты и мотовездеходы. Пожарному гарнизону и аварийно-спасательным командам передано 35 технических средств различного назначения, среди них – автомобиль водолазной службы и судно на воздушной подушке. Всего в мероприятии было задействовано около 400 человек.

- Смотр и передача новой техники стали хорошей традицией наших служб МЧС. Обеспечение безопасности петербуржцев – одна из приоритетных задач Законодательного Собрания, и хотя депутаты часто голосуют по-разному, мы всегда единодушны, когда речь идет о приобретении новых спецсредств для наших пожарных и спасателей. Огромное вам спасибо от всех жителей нашего города! Для нас большая честь помогать в вашей работе, - сказал Александр Бельский.

Принимающим смотр была продемонстрирована работа модуля Главного управления, обеспечивающего координацию сил и средств спасения, показан палаточный лагерь с надувными модулями для обеспечения деятельности пожарных, спасателей и добровольцев. Спикер петербургского парламента вручил сотрудникам РСЧС сертификаты на 8 единиц аварийно-спасательной техники.

Ежегодно городские службы РСЧС спасают более 2 тысяч человек. Порядка 11 тысячам граждан оказывается необходимая срочная помощь.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объединяет силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Источник: ЗАКС
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