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Питерец.ру » Культура » Александр Бельский принял участие в открытии выставки к 100-летию гражданской авиации в России

Александр Бельский принял участие в открытии выставки к 100-летию гражданской авиации в России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский принял участие в открытии выставки к 100-летию гражданской авиации в России

Сегодня в Санкт-Петербурге открылась выставка к 100-летию гражданской авиации в России. Масштабная экспозиция разместилась в здании бывшего международного терминала аэропорта «Пулково-2».

Торжественную церемонию посетили Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, вице-губернаторы Кирилл Поляков и Олег Эргашев, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, генеральный директор АО «Аэропорт «Пулково» Ростислав Чернышёв.

— В этот день ровно 100 лет назад была организована гражданская авиация в стране. Отрадно, что аэропорт Северной столицы принимает первый в России выставочный проект такого масштаба. И это логично, ведь Санкт-Петербург всегда был центром отечественной авиации. Этого не случилось бы без кропотливого труда тех людей, которые посвятили всю свою жизнь небу и мечте о полётах. Об этих энтузиастах, о техническом совершенствовании отрасли вопреки ужасным потрясениям военных лет и послевоенного периода восстановления — эта уникальная выставка, которая рассказывает историю гражданской авиации от момента зарождения до наших дней, — сказал Александр Бельский.

Спикер поблагодарил всех, кто причастен к созданию проекта, и выразил надежду, что жители и гости Санкт-Петербурга узнают много нового об отечественном авиационном секторе экономики. Он подчеркнул, что экспозиция говорит о больших возможностях и перспективах развития российского авиапрома.

Ростислав Чернышёв отметил, что выставка, расположенная на двух этажах терминала «Пулково-2», имеет все шансы стать полноценным музеем.

— Северная столица славится художественными музеями. Мы мечтаем, чтобы она стала знаменита суперсовременными техническими пространствами, и среди них был бы культурный центр, посвящённый гражданской авиации, — добавил он.

Отметим, выставка насчитывает более 180 экспонатов, среди которых настоящие детали самолётов, костюмы пилотов, технические модели, биографии героев авиации, которые представлены в мультимедийном формате. Она распределена на четыре тематических блока: исторический, технический, биографический и идеологический. Это позволит охватить все этапы развития российской авиации, продемонстрировать её важнейшие исторические вехи и планы на будущее. Экспозиция будет работать с февраля 2023 года по январь 2024 года.

Источник: ЗАКС
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