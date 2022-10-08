Александр Бельский принял участие в открытии первого в стране хосписа для молодых взрослых

В Пушкине состоялось открытие первого в России хосписа для оказания паллиативной помощи тяжелобольным пациентам в возрасте от 18 до 25 лет.

В мероприятии приняли участие спикер парламента Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов, депутаты Павел Крупник и Александр Ржаненков, представители органов исполнительной власти города, основатель Санкт-Петербургского Детского хосписа Александр Ткаченко и руководство учреждения.

После осмотра стационара хосписа в Каминном зале прошло торжественное вручение символического ключа. Затем гости пообщались с детьми.

– Открытие этого хосписа – уникальное событие для нашего города и всей страны. Еще несколько лет назад это было трудно представить. Раньше дети сразу направлялись во взрослые учреждения, пропуская период перехода. И сейчас, когда появилось это здание, мы видим, что пациенты из Детского хосписа, как одна большая семья, заполнили его своим теплом. Отрадно, что они не ощутили разницы и почувствовали, как здесь принимают их, – сказал Александр Бельский.

Он также поблагодарил автора идеи хосписа протоиерея Александра Ткаченко и пожелал, чтобы таких учреждений становилось больше. По словам спикера парламента, это огромная помощь не только пациентам, но и их родителям.

Губернатор отметил, что Петербург всегда был привержен традициям оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он напомнил, что в 1990 году здесь был открыт первый в стране хоспис, а в 2010 году – первый детский хоспис.

Отметим, город передал в 2020 году бывший санаторий «Малютка» для организации в его здании хосписа для молодых взрослых. На средства благотворителей в нем провели ремонт. Учреждение получило обновленные фасад и интерьеры, в которых разместились палаты, медицинское оборудование, а также учебные и игровые классы.

Цель проекта – обеспечить преемственность помощи пациентам паллиативных служб, достигшим совершеннолетия, и их плавный переход из детской во взрослую систему здравоохранения.