Александр Бельский встретился с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский встретился в Мариинском дворце с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия петербургских парламентариев с коллегами из Минска.

Александр Бельский отметил большое значение данного сотрудничества, которое заключается в том числе в связях Петербурга с белорусскими предприятиями – производителями городского транспорта, дорожно-строительной и коммунальной техники. Спикер петербургского парламента отметил, что машины отлично зарекомендовали себя в Северной столице.

Стороны отметили общее углубление взаимной экономической интеграции во исполнение решений Президента России Владимира Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко, принятых 4 ноября 2021 года в рамках заседания Высшего Государственного Совета. Дмитрий Мезенцев пригласил делегацию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга принять участие 22 июня в торжественных мероприятиях в Минске и в Бресте, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

- Белоруссия – один из главных союзников России. Единая макроэкономическая, аграрная и промышленная политика, формирование общих рынков газа и нефти, валютный контроль – это только часть программ, по которым мы укрепляем интеграцию, - прокомментировал итоги беседы Александр Бельский.