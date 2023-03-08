В Петербурге стартовал проект «Моя карьера с «Единой Россией»

Во всех районах Санкт-Петербурга по инициативе «Единой России» в ближайшее время откроются Цифровые пункты карьерного развития. В Северной столице, как и во всех регионах страны, стартовал новый партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией». Его главная цель – содействие в трудоустройстве жителей. Ранее он был апробирован в пяти пилотных регионах. Кроме прямого трудоустройства партия организует образовательные программы – для тех, кто хочет повысить свои компетенции и добиться карьерного роста, а также для тех, кто готов сам стать работодателем и начать свой бизнес.

В Северной столице официальный старт партпроекту дан в начале марта на круглом столе, который собрал партийцев, специалистов сферы труда и общественников для обсуждения новой редакции федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации». Мероприятие прошло в едином общественном пространстве «СреДА!».

«Уверен, это будет очень востребованный проект. Мы делаем акцент на том, чтобы помогать не только тем, кто не нашел работу и ищет её, а также консультировать в том числе людей, которые уже заняты, но хотят улучшить условия труда, может быть, хотят попробовать себя в чем-то новом или стать самостоятельными, независимыми экономическими субъектами», – рассказал секретарь регионального отделения партии Сергей Боярский.

В рамках партийного проекта предусмотрено проведение ярмарок вакансий, профессиональных туров, экскурсий для молодёжи по региональным предприятиям. Ближайшим событием станет VII Санкт-Петербургский Международный форум труда, который пройдёт 15-17 марта 2023 года, – в нём «Единая Россия» примет активное участие.

Одно из направлений – организация тематических встреч с депутатами, руководителями предприятий, бизнесменами. Такие встречи должны помочь учащимся и студентам познакомиться с основами бизнеса, научиться, как грамотно составить резюме и пройти собеседование. Помимо этого, задача проекта также в предотвращении нелегальной занятости и разъяснительной работе по вопросам занятости в целом.

В реализации партийного проекта региональное отделение партии будет сотрудничать с комитетом по труду и занятости Санкт-Петербурга. Председатель комитета Дмитрий Чернейко, принявший участие в круглом столе на площадке ЕОП «СреДА!», отметил: «Мы начали обсуждать новый проект «Моя карьера с Единой Россией», который мы делаем совместно с партией, ориентируясь на очень большие группы людей, с выходом на муниципальные образования, на территории. Мы видим, что сегодня тотальный дефицит по всему спектру рынка труда: и по высококвалифицированным и по низкоквалифицированным позициям. Поэтому нам надо заниматься всеми, кто так или иначе хочет работать, что-то делать, становиться самозанятым. Но для этого нужны изменения системного свойства». Он также подчеркнул, что актуальным вопросом является легализация трудовых отношений, и важно на законодательном уровне убрать целый ряд существующих в этой области ограничений.

Отдельно поддержку со стороны партпроекта и городской службы занятости получат участники СВО и члены семей участников боевых действий.

Напомним, с сентября 2022 года партпроект «Моя карьера с «Единой Россией» работал как пилотный в пяти регионах: Калужской, Липецкой, Рязанской областях, Камчатском крае и Удмуртской Республике. За это время прошло более 100 мероприятий, в которых приняли участие около 10 тысяч человек.