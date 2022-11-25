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Питерец.ру » Культура » На выставку-конкурс, посвященную Дню матери, петербуржцы прислали свои семейные снимки

На выставку-конкурс, посвященную Дню матери, петербуржцы прислали свои семейные снимки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
На выставку-конкурс, посвященную Дню матери, петербуржцы прислали свои семейные снимки

В адрес организаторов творческого конкурса ─ сотрудников Санкт-Петербургской региональной общественной приемной партии ─ горожане направили более 80 семейных фотографий и фотопортретов.

«Мы вместе!», «Мама как пуговка, на ней все держится», «Что ни бабушка, то супер», «Мамы разные нужны, мамы разные важны», «Мамины глаза» ─ по словам авторов партийной инициативы, ни одна из пяти номинаций творческого соревнования не осталась без внимания петербуржцев.

Увидеть работы и отдать свой голос за те, которые больше всего тронут сердце, может любой желающий. 48 снимков с 25-го по 27 ноября представлены на экспозиции в Едином общественном пространстве «СреДА!» (Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3, вход свободный). А с 25 ноября по 23 декабря вместе с остальными фотографиями конкурсантов они будут размещены в аккаунте общественной приемной в социальной сети «ВКонтакте» и станут доступны для народного онлайн-голосования.

По признанию Ларисы Левчиковой, героини одной из представленных на суд зрителей фотографий, участие ее фотопортрета в конкурсной программе оказалось для нее самой приятным сюрпризом.

«Такой необычный подарок ко дню рождения мне приготовили моя дочка и ее муж. Снимок был сделан 17 ноября 1980 года ─ так же в день моего рождения. Его автор ─ моя подруга, которая неожиданно окликнула меня и щелкнула затвором фотоаппарата», ─ поделилась Лариса Левичкова.

По словам жительницы Ленинградской области, фотоархив ее семьи насчитывает огромное количество снимков. Первые из них сделаны еще в конце XIX века. Искусством фотографии увлекались дядя Ларисы, ее отец и она сама.

Сегодня акция «Ангел по имени мама» проходит во всех регионах нашей страны ─ в каждой общественной приемной «Единой России», а ее главный старт состоялся здесь, в Петербурге. Об этом вице-спикер Госдумы, председатель комиссии Генерального совета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

«Меня очень тронуло, что сюда, на выставку фоторабот в общественном пространстве «СреДА!» пришли их авторы и герои. Их рассказы о своих родных ─ мамах и бабушках ─ наполнены душевным теплом. В любви наших мам заключена огромная сила, которая нас вдохновляет и помогает преодолеть любые трудности. Признаюсь, фотографию своей мамы, Татьяны Николаевны, я всегда вожу с собой. В преддверии Дня матери хочу пожелать всем нашим мамам сил, здоровья и всего самого доброго!» ─ сказала Анна Кузнецова.

Выставка-конкурс нашла живой отклик у петербуржцев и жителей Ленинградской области, отметила руководитель Санкт-Петербургской региональной общественной приемной «Единой России», депутат Законодательного собрания Елена Киселева.

«Народное голосование за понравившиеся работы, которое сегодня началось в офлайн-формате на выставке в едином общественном пространстве «СреДа!», продлится в режиме онлайн до 23 декабря, а 27 декабря на площадке общественной приемной «Единой России» наше жюри проведет церемонию награждения победителей. Мы хотим, чтобы как можно больше участников стали призерами, чтобы у такой замечательной акции получился достойный финал», ─ сказала Елена Киселева.

По её словам, подобные творческие акции станут новой доброй традицией партии в Северной столице.

Источник: Единая Россия
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