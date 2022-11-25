На выставку-конкурс, посвященную Дню матери, петербуржцы прислали свои семейные снимки

В адрес организаторов творческого конкурса ─ сотрудников Санкт-Петербургской региональной общественной приемной партии ─ горожане направили более 80 семейных фотографий и фотопортретов.
«Мы вместе!», «Мама как пуговка, на ней все держится», «Что ни бабушка, то супер», «Мамы разные нужны, мамы разные важны», «Мамины глаза» ─ по словам авторов партийной инициативы, ни одна из пяти номинаций творческого соревнования не осталась без внимания петербуржцев.
Увидеть работы и отдать свой голос за те, которые больше всего тронут сердце, может любой желающий. 48 снимков с 25-го по 27 ноября представлены на экспозиции в Едином общественном пространстве «СреДА!» (Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3, вход свободный). А с 25 ноября по 23 декабря вместе с остальными фотографиями конкурсантов они будут размещены в аккаунте общественной приемной в социальной сети «ВКонтакте» и станут доступны для народного онлайн-голосования.
По признанию Ларисы Левчиковой, героини одной из представленных на суд зрителей фотографий, участие ее фотопортрета в конкурсной программе оказалось для нее самой приятным сюрпризом.
По словам жительницы Ленинградской области, фотоархив ее семьи насчитывает огромное количество снимков. Первые из них сделаны еще в конце XIX века. Искусством фотографии увлекались дядя Ларисы, ее отец и она сама.
Сегодня акция «Ангел по имени мама» проходит во всех регионах нашей страны ─ в каждой общественной приемной «Единой России», а ее главный старт состоялся здесь, в Петербурге. Об этом вице-спикер Госдумы, председатель комиссии Генерального совета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.
Выставка-конкурс нашла живой отклик у петербуржцев и жителей Ленинградской области, отметила руководитель Санкт-Петербургской региональной общественной приемной «Единой России», депутат Законодательного собрания Елена Киселева.
По её словам, подобные творческие акции станут новой доброй традицией партии в Северной столице.