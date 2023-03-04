В Петербурге обсудили новую редакцию закона о занятости

На площадке единого общественного пространства «СреДА!» в Петербурге обсудили проект федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации». В дискуссии приняли участие депутаты всех уровней, представители профессиональных объединений, работодателей, общественники и неравнодушные горожане. Публичное обсуждение документа прошло в рамках партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией».

Проект нового закона о занятости был внесен в Госдуму в январе. Его авторами выступила группа депутатов и сенаторов «Единой России» во главе с председателем федерального парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. В числе инициаторов также – зампред Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Авторы закона отмечают, что действующие нормы были приняты 30 лет назад и безнадежно устарели. Новый документ предусматривает целый ряд важных нововведений, которые учитывают реалии сегодняшнего дня: например, регулирование самозанятости или платформенной занятости. Также закон предлагает в корне изменить формат работы служб занятости и открывает дополнительные возможности для трудоустройства молодёжи.

По словам депутата Госдумы, руководителя петербургского регионального отделения «Единой России» Сергея Боярского, коррективы в закон были продиктованы самим течением времени.

«За 30 лет многое изменилось, какие-то профессии исчезли, появились новые, изменились подходы работодателей. Пандемия и цифровые технологии также внесли свои коррективы. Очень важно, чтобы перед первым чтением в Государственной Думе мы собрали мнения регионов, чтобы сделать закон лучше и полезнее. Сегодня мы хотим со всеми заинтересованными лицами обсудить, что нового будет в законопроекте, и что Петербург как крупнейший регион может предложить. В новой версии законопроекта делается упор не на само явление безработицы или безработного как такового, а на человека труда, который хочет изменить условия труда, найти лучше работу, быть застрахованным от увольнения. Много уделяется внимания молодежи, инвалидам, участникам спецоперации и их семьям, которые, безусловно, находятся сейчас в приоритете», - рассказал Сергей Боярский.

Парламентарий также анонсировал полномасштабный запуск партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в Петербурге. «Этот проект мы будем реализовывать совместно с центрами занятости, уже договорились о сотрудничестве. В центральном офисе партии и во всех 18 районах появятся консультанты, которые будут оказывать гражданам профессиональную помощь», - сообщил региональный руководитель «Единой России».

По мнению председателя комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко, самое главное, чтобы были «развязаны руки» для взаимодействия со всеми, кто ищет работу или хочет ее поменять.

«Сегодня есть определенное противоречие между позицией Правительства России, которое, реагируя на текущую ситуацию, принимает каждый год постановление Правительства, и тем, что написано в законе о занятости. Это противоречие явно надо снимать. Мы видим, что сегодня у нас тотальный дефицит по всему спектру рынка труда, включая по высококвалифицированным позициям. Поэтому нам нужно взаимодействовать со всеми, кто так или иначе хочет работать», - отметил Дмитрий Чернейко.

Он также подчеркнул, что считает важным запуск партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», который ориентируется на очень большую группу людей.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков считает, что принимаемые такого рода законы, которые затрагивают абсолютно всех, важно обсуждать совместно. «Необходимо учитывать мнение всех жителей страны. Сегодня такая возможность представлена. Мы должны услышать основные вопросы, проблемы и пути их решения. Очень важно слышать реакцию людей, чтобы они понимали, как применительно к конкретному человеку может работать этот закон», - сказал депутат.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Заксобрания города Елена Киселёва отметила, что принятие нового законопроекта по занятости населения актуально сейчас как никогда.

«Пандемия, переход занятости в онлайн, появление новых категорий, кому нужна поддержка государства при трудоустройстве, диктуют новые вызовы. Предложения, которые изложены в законопроекте - современны и, что называется, вызрели. Однако любой федеральный закон для региона - рамочный, то есть он задает некий вектор, в рамках которого мы уже вводим дополнительные региональные меры поддержки, отвечающие нашей специфике. На данном этапе для Санкт-Петербурга мне кажется важным поддержать и старшее поколение, кто готов и хочет продолжать свою трудовую деятельность. Более того, необходимо обратить внимание на занятость молодых женщин - многие откладывают планирование семьи и рождение детей из-за неуверенности в своем стабильном финансовом будущем. В первом случае встает вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров, второй - более комплексный», - сказала Елена Киселёва.

Профессор кафедры ЮНЕСКО «Управление качеством образования в интересах устойчивого развития» Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого Владислав Расковалов предложил возродить институт переподготовки военнослужащих на гражданские специальности.

«Сейчас очень много молодежи участвует в спецоперации, Это квалифицированные ребята, которые работают сейчас на высокотехнологичных аппаратах и оборудовании. И после возвращения мы можем их переобучить по тем новым технологическим направлениям, которые сейчас востребованы. Для этого у нас есть все условия», - сказал он.

Подводя итоги дискуссии, лидер петербургских единороссов Сергей Боярский подчеркнул, что все предложения будут направлены для изучения в федеральную рабочую группу.

Напомним, ранее были приняты поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную занятость, а также ряд других поправок в законодательство о занятости. Среди них — создание единого портала «Работа России», где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости.