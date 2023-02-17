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Питерец.ру » Экономика » Кому продадут ИКЕА?

Кому продадут ИКЕА?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ura.news
Российские власти приняли решение по поводу оставшихся мощностей IKEA

«Питерец.ру» сообщает, что Правительство РФ приняло решение относительно продажи оставшихся заводов компании IKEA. Речь идет о производственных мощностях в Кировской, Новгородской обл. и Ленобласти.

Новыми владельцами этих заводов стали компании «Слотекс» и «Лузалес». Первое предприятие находится в Ленобласти, его владелицей является Светлана Осипова. Второе – зарегистрировано в Коми, компания принадлежит Марии Семенюк. Теперь на этих заводах будут реализовывать продукцию отечественных производителей. По крайней мере, изначальные планы были такими.

Напоминаем, что компания IKEA громко покинула Россию. Однако на территории РФ остались три завода. Наконец, по этим мощностям принято решение, и новые владельцы смогут использовать их для своего бизнеса.

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