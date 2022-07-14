Сотрудники ИКЕА увольняются

Многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России. Кто-то за эти месяцы уже успел вернуться. Ну а некоторые до сих пор не определились, что им делать. Все это приводит к объективным сложностям для работников.

«Питерец.ру» сообщает, что на заводе ИКЕА в Тихвине увольняется около 500 из 1000 работников. Трудовой договор будет приостановлен по соглашению сторон. Предприятие по-прежнему будет простаивать. Такой режим продлится в июле и августе. Дальнейшая судьба этого завода неизвестна.

В марте шведский ритейлер приостановил свою работу в РФ. В июне стало известно, что IKEA продаст 4 свои фабрики, находящиеся в нашей стране. Компания должна была начать онлайн-распродажу своей продукции. Однако этого не удалось сделать по причине масштабного сбоя.

В настоящий момент в Роспотребнадзоре проверяют деятельность ИКЕА на предмет нарушения прав потребителей. Посмотрим, чем закончится эта история.