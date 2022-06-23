Мы обойдемся без «Кока-Колы»

Поскольку компания Coca-Cola уходит с российского рынка, было принято решение заменить известный напиток отечественным аналогом. Реализацией данной идеи займется бизнесмен из Архангельска Александр Донской.

По его словам, первая партия нового напитка появится уже летом. Далее уже будут решаться вопросы относительно объемов выпускаемой продукции. Донской здесь намерен прибегнуть к аутсорсингу.

Сейчас освобождаются большие производства у компаний, занимающихся изготовлением западных напитков. Эти предприятия готовы выполнять заказы любых объемов. Так что с выпуском отечественной продукции проблем не возникнет.

«Питерец.ру» отмечает, что компании «Кока-Кола» принадлежит 10 заводов на территории нашей страны. Они расположены в Москве, Петербурге и других городах. На этих предприятиях производили безалкогольные напитки и соки.