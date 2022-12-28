Что будет с заводом «Тойота»?

«Питерец.ру» напоминает, что в Северной столице перестал работать автозавод «Тойота». Это связано с тем, что компания ушла с российского рынка. Само же предприятие было законсервировано.

Его судьба находится в стадии решения. Правительство РФ занимается данным вопросом. Скорее всего, на заводе будут производить автомобили. Однако пока неизвестно, о каких именно марках идет речь.

Так на бывшем заводе «Ниссан» сейчас производят сборку «Лады». Производство же начнется не раньше лета 2023 года. Завод «Тойота» тоже смогут использовать для автомобилей. Но окончательное решение еще не принято.

Напоминаем, что после начало СВО РФ на Украине многие иностранные компании ушли с нашего рынка. Какие-то бренды потом вернулись, другие прекратили сотрудничество.