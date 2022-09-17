Для «ИКЕА» озвучили условия

«Питерец.ру» напоминает, что компания IKEA намерена свернуть свой бизнес в Ленобласти. В регионе у шведского предприятия имеется свой завод, где до недавнего времени работало более 1 тыс. человек.

Логично, что власти ЛО держат ситуацию под контролем. Губернатор Дрозденко озвучил требования в отношении IKEA. В случае ухода шведская компания должна будет продать свой бизнес или сдать в аренду.

Требования властей понятны – руководство региона заинтересовано в сохранении рабочих мест. На заводе «ИКЕА» и так произошло массовое сокращение, когда около 500 человек остались без работы.

Посмотрим, чем закончится эта эпопея с заводом. Ситуация достаточно сложная, и пока неизвестно, как она разрешится.



