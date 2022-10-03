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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге зарплату работников транспортной отрасли планируется повысить на 10%

В Петербурге зарплату работников транспортной отрасли планируется повысить на 10%

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Заработную плату работников транспортной отрасли планируется повысить на 10%

Увеличение заработной платы специалистов транспортных предприятий на 10% должно произойти с октября этого года. По информации Комитета по транспорту, необходимое финансирование на эти цели составляет 1,197 млрд рублей и включено в проект изменений в бюджет Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Сегодня эту тему обсудили на внеочередном заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания.

– Средняя заработная плата в транспортных предприятиях Санкт-Петербурга составляет от 70 до 78 тысяч рублей. При этом средняя по городу – 82, 3 тысяч рублей. В связи с этим мы видим существенный отток кадров из отрасли, – аргументировал необходимость дополнительного финансирования заместитель председателя Комитета по транспорту Олег Матвеев.

Он отметил, что существующий уровень заработной платы не позволяет удерживать кадры в отрасли. Их нехватка составляет около 3 тысяч человек, и это не позволяет эффективно выполнять государственное задание.

Члены комиссии поддержали предложенные изменения в бюджет. 

Источник: ЗАКС
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