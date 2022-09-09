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Питерец.ру » Общество » В состав штаба по реновации направили кандидатов от Общественной палаты Петербурга

В состав штаба по реновации направили кандидатов от Общественной палаты Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Стали известны имена кандидатов от Общественной палаты в штаб по реновации

В состав штаба по реновации направлены кандидаты от Общественной палаты Санкт-Петербурга. В него войдут председатель палаты Ирина Соколова, её заместитель Александр Вахмистров, председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Валерий Солдунов, заместитель председателя комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Александр Ходачек.

– На встрече с Ириной Валерьевной мы еще раз определили ключевые задачи штаба и принципы его работы. Еще раз отмечу: закон, который на сегодняшний день принят, требует набора подзаконных актов. Сейчас формируется состав штаба, и нам важно, чтобы в него вошли представители самых разных групп – жителей, экспертов, лидеров общественного мнения, представителей строительной отрасли. Только такой подход обеспечит максимальную прозрачность реализации программы и защиту прав собственников домов, – сказал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Напомним, решение о создании Общественного штаба по реновации принято 28 июля 2022 года на совещании с представителями парламентских фракций. 1 сентября на сайте Законодательного Собрания Петербурга стартовало онлайн-голосование, которое завершился 15 сентября.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» был принят депутатами в конце июня. Документом предусмотрено, что реновация будет проводиться в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов.

Источник: ЗАКС
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