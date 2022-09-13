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Питерец.ру » Экономика » Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству

Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству

15 сентября 2022 года в 14.00 в Малом зале Мариинского дворца состоится очередное заседание постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В проекте повестки дня вопрос «Об обращениях предпринимателей по вопросу определения размера платы за общедомовые нужды в многоквартирных домах в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 92». 

1 сентября 2022 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 92, согласно которому изменился порядок определения размера платы за услуги ЖКХ, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Расчет платы за общедомовые нужды по новым правилам вызвал обеспокоенность у собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, особенно на фоне появившихся в ряде средств массовой информации утверждений, что долги за общедомовые нужды теперь будут оплачивать все собственники и пользователи помещений.

Учитывая большое количество коммерческих помещений, расположенных в многоквартирных домах, нововведения вызывают обеспокоенность и бизнес-сообщества Санкт-Петербурга.

Для разъяснения нового порядка определения размера за общедомовые нужды в многоквартирных домах в заседании постоянной комиссии примут участие первый заместитель председателя Жилищного комитета Р.А. Канивцов, генеральный директор АО «ВЦКП «ЖХ» В.Н. Федотов, заместитель начальника Жилищной инспекции Санкт-Петербурга. К участию в заседании также приглашены представители предпринимательского сообщества.

Источник: ЗАКС
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