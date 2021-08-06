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Питерец.ру » Экономика » В Петербург не пропустили 24 тонны гибискуса

В Петербург не пропустили 24 тонны гибискуса

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7
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Управление Россельхознадзора не пропустило в Санкт-Петербург 24 тонны гибискуса с поддельным фитосанитарным сертификатом

В Большом порту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии целых высушенных лепестков цветов гибискуса, следовавших из Нигерии в адрес московского предприятия, занимающегося торговлей чаем, кофе и пряностями.

В ходе проверки документов у должностных лиц Управления вызвал подозрения фитосанитарный сертификат, которым сопровождалась продукция. Уполномоченный орган в сфере карантина растений Нигерии не подтвердил подлинность сертификата.

В связи с этим сертификат признан поддельным, выпуск потенциально небезопасного груза на территорию Российской Федерации запрещён.

Источник: Россельхознадзор
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