В Петербург не пропустили 24 тонны гибискуса

В Большом порту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии целых высушенных лепестков цветов гибискуса, следовавших из Нигерии в адрес московского предприятия, занимающегося торговлей чаем, кофе и пряностями.

В ходе проверки документов у должностных лиц Управления вызвал подозрения фитосанитарный сертификат, которым сопровождалась продукция. Уполномоченный орган в сфере карантина растений Нигерии не подтвердил подлинность сертификата.

В связи с этим сертификат признан поддельным, выпуск потенциально небезопасного груза на территорию Российской Федерации запрещён.