В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль

В морском порту Санкт-Петербурга инспекторы территориального Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии коряг Мопани весом 21,5 тонны, следовавшей из ЮАР в адрес компании из Приморского края, занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами.

В ходе проверки документов было установлено, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью, а содержащиеся в нём сведения не соответствуют информации, указанной в коммерческих и транспортных документах.

Выпуск груза был запрещён, в отношении собственника возбуждено дело об административном правонарушении.

Коряга Мопани используется в декоративных целях владельцами аквариумов, так как слабо подвержена гниению в воде и не становится причиной её окрашивания.