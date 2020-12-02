ента новостей

14:52
Выставка «Негероическое время»
14:49
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей
14:43
В Ленобласти пенсионер сгорел в бане
14:24
Выставка «СНЕГ ИДЕТ»
14:21
Выставка «Структуры»
14:10
«Культурный марафон» продлён до 15 декабря
14:08
В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль
13:43
Молодые доноры помогли Петербургу
13:39
Женщин северной столицы с Днем матери поздравил Михаил Романов
08:33
Что мешает победить пандемию?
08:03
Бизнесмены экономят
23:05
«Театральная доставка. БДФквест» расширяет границы и переходит в онлайн
22:59
Центр патриотического воспитания молодежи подвел итоги
13:38
В Петербурге пройдет онлайн-церемония награждения «Волонтер года»
12:33
Смертельное ДТП на КАД
12:28
250-летие знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна отметят в Президентской библиотеке
11:56
В «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий
11:47
Фотовыставка «Во имя святого князя»
11:31
Дом народов России провел онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики
11:06
В Петербурге проходит патриотический фестиваль-конкурс «Путем Героя – к заветной мечте!»
10:51
Михаил Зыгарь выступит в «ПРОСТО»
10:45
В Ленобласти полицейские задержали автоугонщиков
09:07
Сколько вы спите?
08:45
Карантин в школах
00:10
СКА усилился Стрёмваллем, но проиграл «Йокериту» в «Ледовом»
20:13
«Форма Добра» пришла на помощь волонтерам и НКО
20:10
Боксер из Петербурга вышел в 1/4 финала чемпионата России по боксу
19:51
Всероссийский фестиваль «Моховая и Ко»
19:39
В Ленобласти задержали группу цыган, грабивших пенсионеров
19:32
Если сердце огнем встревожено
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль

В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль

0
41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль Управления Россельхознадзора

В морском порту Санкт-Петербурга инспекторы территориального Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии коряг Мопани весом 21,5 тонны, следовавшей из ЮАР в адрес компании из Приморского края, занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами.

В ходе проверки документов было установлено, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью, а содержащиеся в нём сведения не соответствуют информации, указанной в коммерческих и транспортных документах.

Выпуск груза был запрещён, в отношении собственника возбуждено дело об административном правонарушении.

Коряга Мопани используется в декоративных целях владельцами аквариумов, так как слабо подвержена гниению в воде и не становится причиной её окрашивания.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-08-2020, 19:30
В Петербург не пропустили 24,5 тонны арахиса из Нигерии
18-05-2020, 19:33
Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный контроль 611 тыс. тонн бананов
20-07-2020, 14:39
В порту Петербурга проверили 66 тонн манго из Бразилии
18-07-2019, 18:59
В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося
6-02-2020, 16:28
В Петербурге задержали 25 тонн замороженного хека
8-04-2020, 11:50
В крупной партии египетской мяты обнаружены нежизнеспособные семена паразитических растений

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
175
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
201
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
965
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 390
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх