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Питерец.ру » Общество » В Петербург не пропустили 24,5 тонны арахиса из Нигерии

В Петербург не пропустили 24,5 тонны арахиса из Нигерии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора из-за многочисленных нарушений не пропустили 24,5 тонны арахиса из Нигерии

В Большом порту Санкт-Петербурга должностные лица территориального Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии арахиса весом 24,5 тонны, прибывшей морским транспортом из Нигерии и следовавшей в адрес московского предприятия, занимающегося торговлей фруктами и овощами.

В ходе фитосанитарного контроля было установлено, что груз содержал большое количество повреждённых ядер арахиса, а также живых и мёртвых насекомых и их фрагментов, буровой муки и паутины. Цвет арахиса (красный с белым налётом) также не соответствовал установленным требованиям, согласно которым цвет плодов должен быть от светло-розового до красного. Лабораторные исследования, проведённые в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ», подтвердили наличие целого ряда вредителей, в числе которых булавоусый малый хрущак (Tribolium castaneum Hrbst.), суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis), личинки южной амбарной огнёвки (Plodia interpunetella Hbn.), сухофруктовой огнёвки (Cadra cautella Walk.) и чернотелки (Tenebrionidae).

Дальнейшее движение опасного груза было запрещено, вся партия возвращена получателю.

Источник: Россельхознадзор
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