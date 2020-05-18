Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный контроль 611 тыс. тонн бананов

С начала 2020 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям осуществлен карантинный фитосанитарный контроль около 611 тыс. тонн бананов.

Партии свежих плодов поступили на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области из Гватемалы, Колумбии, Коста-Рики и Эквадора. При этом стоит отметить, что наибольший объем бананов, а именно свыше 500 тыс. тонн, поступил из Республики Эквадор.

После успешного прохождения карантинного фитосанитарного контроля плоды были выпущены в реализацию.