Налоговые льготы сохраняются

«Питерец.ру» сообщает, что в следующем году в Петербурге сохранится такой же налоговый режим. Речь идет о нагрузке для организаций и предпринимателей. Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов.

Город предпринял определенные меры для поддержки предпринимателей. На этот было потрачено 18 млрд. руб. Бизнес серьезно пострадал от пандемии коронавируса. Потому такие действия властей стали необходимыми.

Так что упрощен порядок размещения уличной мебели для предприятий общепита. Ожидается, что такая схема будет действовать до 2022 года. По крайней мере, ее планируют продлить.

Что касается бизнеса, то он продолжает восстанавливаться после снятия ограничений. Власти делают все возможное, чтобы не вводить их снова.