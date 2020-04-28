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Питерец.ру » Экономика » Снова о льготах по аренде

Снова о льготах по аренде

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ngs24.ru
Как быть с бизнесменами, арендующими частную недвижимость?

«Питерец.ру» отмечает, что предприятия, арендующие городскую недвижимость, получили льготы. Это решение Смольного является логичным, поскольку из-за режима самоизоляции и пандемии коронавируса бизнес заметно потерял. Потому бизнесмены нуждаются в поддержке городских властей.

Но в такой же поддержке нуждаются предприниматели, которые арендуют недвижимость, находящуюся в частной собственности. В настоящий момент в Смольном рассматривают вариант с предоставлением льгот. Глава петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил, что сейчас разрабатывается второй пакет мер, рассчитанных на поддержку предпринимателей.

Так что, скорее всего, власти Северной столицы не обойдут вниманием тех, кто арендует частные площади. Этому бизнесу тоже окажут поддержку.

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