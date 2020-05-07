Льготы для бизнеса начали работать

Пандемия коронавируса причинила серьезный ущерб экономике. Из-за введенного режима самоизоляции, который стал вынужденной мерой, пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. Потому власти пообещали поддержать эту сферу.

К сожалению, у нас в стране не всегда совершается переход от слов к реальным действиям. Но в данном случае программа поддержки бизнеса все же начала работать. В частности, Банк ВТБ в Петербурге уже в первый день работы одобрил 170 заявок на льготный кредит. Количество таких обращений продолжает расти.

«Питерец.ру» отмечает, что такой кредит является беспроцентным сроком на 6 месяцев. Далее ставка увеличивается до 3,5% городовых. Это достаточно хорошие условия для поддержки пострадавшим предприятиям.