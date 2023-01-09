Какие могут быть проблемы с подвеской?

Основные неисправности подвески

Подвеска - один из основных элементов устройства транспортного средства. От нее во многом зависит комфорт и удобство при езде на автомобиле. Неудивительно, что большинство современных производителей транспортных средств уделяет большое внимание надежности этого агрегата.

Но вместе с этим зачастую подвеску все же приходится ремонтировать. Причины могут быть самыми разными - от неаккуратной езды до аварии и просто плохих дорог. Основные неисправности, с которыми может столкнуться владелец транспортного средства, следующие:

Нарушение углов в установке колес спереди автомобиля;

Деформация рычагов;

Понижение уровня жесткости подвески;

Поломки в пружинах;

Нарушение герметичности конструкции;

Повреждение амортизационной опоры;

Износ внутренних втулок;

Износ шаровых изделий подвески.

Выше представленные неисправности - это самые основные проблемы, которые только могут быть. Понять о том, что с подвеской не все в порядке, можно по определенным признакам. К числу самых ярко выраженных признаков стоит отнести:

Отклонение автомобиля в сторону при езде;

Колебания авто при поворотах;

Присутствие ощутимой вибрации во время движения;

Стуки из области нахождения подвески;

"Пробой" в подвеске;

Чрезмерно большой износ шин.

Как правило, даже один из выше перечисленных факторов уже говорит о наличии проблем с подвеской. Но чаще всего "симптомы" носят общий характер, то есть не появляются по одиночке.

Что делать, если сломалась подвеска?

Езда с неисправной подвеской по объективным факторам невозможна. А потому с ремонтом затягивать не стоит. Выбирать для диагностики и ремонта стоит лишь самые проверенные организации.

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Перед ремонтом автомобиль проходит процедуру диагностики. Последняя включает в себя более 40 параметров. Это позволяет точно установить проблему, а значит исправить ее в самые короткие сроки и по выгодной для владельца авто стоимости. На все работы предоставляется длительная гарантия.

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