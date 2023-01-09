Какие могут быть проблемы с подвеской?

Основные неисправности подвески
Подвеска - один из основных элементов устройства транспортного средства. От нее во многом зависит комфорт и удобство при езде на автомобиле. Неудивительно, что большинство современных производителей транспортных средств уделяет большое внимание надежности этого агрегата.
Но вместе с этим зачастую подвеску все же приходится ремонтировать. Причины могут быть самыми разными - от неаккуратной езды до аварии и просто плохих дорог. Основные неисправности, с которыми может столкнуться владелец транспортного средства, следующие:
- Нарушение углов в установке колес спереди автомобиля;
- Деформация рычагов;
- Понижение уровня жесткости подвески;
- Поломки в пружинах;
- Нарушение герметичности конструкции;
- Повреждение амортизационной опоры;
- Износ внутренних втулок;
- Износ шаровых изделий подвески.
Выше представленные неисправности - это самые основные проблемы, которые только могут быть. Понять о том, что с подвеской не все в порядке, можно по определенным признакам. К числу самых ярко выраженных признаков стоит отнести:
- Отклонение автомобиля в сторону при езде;
- Колебания авто при поворотах;
- Присутствие ощутимой вибрации во время движения;
- Стуки из области нахождения подвески;
- "Пробой" в подвеске;
- Чрезмерно большой износ шин.
Как правило, даже один из выше перечисленных факторов уже говорит о наличии проблем с подвеской. Но чаще всего "симптомы" носят общий характер, то есть не появляются по одиночке.
Что делать, если сломалась подвеска?
Езда с неисправной подвеской по объективным факторам невозможна. А потому с ремонтом затягивать не стоит. Выбирать для диагностики и ремонта стоит лишь самые проверенные организации.
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