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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Какие могут быть проблемы с подвеской?

Какие могут быть проблемы с подвеской?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
avant-servis.ru
Подвеска - один из основных элементов устройства транспортного средства.

Основные неисправности подвески

Подвеска - один из основных элементов устройства транспортного средства. От нее во многом зависит комфорт и удобство при езде на автомобиле. Неудивительно, что большинство современных производителей транспортных средств уделяет большое внимание надежности этого агрегата.

Но вместе с этим зачастую подвеску все же приходится ремонтировать. Причины могут быть самыми разными - от неаккуратной езды до аварии и просто плохих дорог. Основные неисправности, с которыми может столкнуться владелец транспортного средства, следующие:

  • Нарушение углов в установке колес спереди автомобиля;
  • Деформация рычагов;
  • Понижение уровня жесткости подвески;
  • Поломки в пружинах;
  • Нарушение герметичности конструкции;
  • Повреждение амортизационной опоры;
  • Износ внутренних втулок;
  • Износ шаровых изделий подвески.

Выше представленные неисправности - это самые основные проблемы, которые только могут быть. Понять о том, что с подвеской не все в порядке, можно по определенным признакам. К числу самых ярко выраженных признаков стоит отнести:

  • Отклонение автомобиля в сторону при езде;
  • Колебания авто при поворотах;
  • Присутствие ощутимой вибрации во время движения;
  • Стуки из области нахождения подвески;
  • "Пробой" в подвеске;
  • Чрезмерно большой износ шин.

Как правило, даже один из выше перечисленных факторов уже говорит о наличии проблем с подвеской. Но чаще всего "симптомы" носят общий характер, то есть не появляются по одиночке.

Что делать, если сломалась подвеска?

Езда с неисправной подвеской по объективным факторам невозможна. А потому с ремонтом затягивать не стоит. Выбирать для диагностики и ремонта стоит лишь самые проверенные организации.

Авант сервис можно отнести к таковым компаниям. Его официальный сайт находится тут. Организация предоставляет свои услуги по ремонту подвески на самых выгодных условиях. В частности, стоит выделить маленькую стоимость работ.

Перед ремонтом автомобиль проходит процедуру диагностики. Последняя включает в себя более 40 параметров. Это позволяет точно установить проблему, а значит исправить ее в самые короткие сроки и по выгодной для владельца авто стоимости. На все работы предоставляется длительная гарантия.

Узнать об организации больше можно непосредственно на ее официальном сайте. Там находится вся основная информация, включая в том числе и контактные данные.

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