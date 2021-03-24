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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Ремонт стиральных машин любых марок и производителей

Ремонт стиральных машин любых марок и производителей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
В процессе эксплуатации механизм стиральной машины постепенно изнашивается.

В процессе эксплуатации механизм стиральной машины постепенно изнашивается. Спустя несколько лет функционирования техники в некоторых деталях ходовой части может образоваться люфт. Он сопровождается шумом или вибрацией машинки во время работы. Ремонт ходовой части нужно проводить вовремя, так как если не принять мер по замене изношенных деталей, могут прийти в негодность другие элементы механизма.

При профессиональном ремонте стиральных машин обязательно наличие гарантии. Для замены используются оригинальные детали надежных производителей. Сервисный центр «Технобыт» spb.technobit24.ru предоставляет гарантию на выполненные работы мастерами и предоставляет полный спектр услуг по ремонту стиральных машин любой модели (Zanussi, Bosch, Индезит, Электролюкс и другие). После ремонта стиральной машина она будет полностью исправной и готовой прослужить еще долгое время.

К распространенным поломкам стиральных машин относятся неисправности модуля управления, износ ходовой части, выход из строя нагревательного элемента, повреждение сливного насоса. Для нахождения точной причины квалифицированные специалисты проводят диагностику. Электрические неисправности находят при помощи измерительных инструментов.

Ремонт барабана нужен при возникновении стуков или посторонних звуков во время работы. Недостаточное крепление элементов, износ подшипника всегда сопровождаются шумом. Для восстановления работы барабана нужно проводить комплексный ремонт с заменой комплектующих. Проблемы с модулем управления часто проявляются невозможностью системы запустить определенные функции. Если система не может выполнить отжим белья, слив, набор или нагрев воды, происходит остановка работы машинки с выводом на дисплей ошибки.

Частые скачки напряжения губительны не только для модуля управления, но и других электрических элементов. Часто во время таких перепадов сети выходит из строя нагревательный элемент. Жесткая вода негативно отражается на целостности ТЭНа. На его корпусе образуется накипь, которая постепенно разрушает металл. В результате происходит короткое замыкание, и ТЭН выходит из строя. Ремонту нагревательный элемент не подлежит, поэтому заменяется новым. Оригинальный ТЭН имеет дополнительную защиту корпуса от коррозии, что позволяет ему работать намного дольше дешевых аналогов.

Проблема с отжимом часто происходит из-за неравномерно распределения белья в баке. Невозможность системы выполнить слив воды из бака не позволит автоматики выполнить отжим белья. Иногда срабатывает защита из-за сильной вибрации ходовой части.

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