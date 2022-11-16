Основные причины, почему люди с ограниченными возможностями могут ощущать социальную изоляцию

Люди с ограниченными возможностями могут с большей вероятностью испытывать чувство социальной изоляции. И в статье будут рассмотрены основные причины. Быть может, сайт https://privetonline.ru/znakomstva-dlya-bolnykh поможет найти людям с ограничениями новых друзей или даже вторую половинку.

Мобильность

Люди с ограниченными возможностями могут использовать инвалидное кресло или другое вспомогательное устройство, что затрудняет передвижение и социальное взаимодействие. Также могут возникнуть трудности с транспортировкой вспомогательных устройств в разные места, и людям с инвалидностью также может понадобиться помощь в транспортировке.

Коммуникация

Инвалиды могут также использовать другие вспомогательные технологии, устройства или формы связи для взаимодействия с другими людьми. Иногда это может затруднить социальное взаимодействие, особенно если другие люди не понимают, как лучше всего общаться в подобных ситуациях.

Восприятие окружающих

Люди с инвалидностью иногда могут негативно восприниматься окружающими и не пользоваться должным уважением, которого они заслуживают. Это может напрямую привести к чувству социальной изоляции, одиночества, низкой самооценки и ненужности. Даже когда люди проявляют уважение, они все равно могут относиться к инвалидам по-разному, не как к равным себе, осознают они это или нет.

Занятость

Инвалиды также подвержены повышенному риску ощущения социальной изоляции, поскольку у них не всегда есть возможность сохранить работу. Ежедневное общение с коллегами - это один из способов ежедневного общения людей, поэтому, если такой возможности нет, это повышает вероятность чувства социальной изоляции.

Социальная изоляция и депрессия

Довольно часто с инвалидностью, психическим заболеванием или хроническим заболеванием сообщают о чувстве одиночества и социальной изоляции. Депрессия и социальная изоляция тесно связаны между собой. Исследования показывают, что депрессия возникает чаще у взрослых с инвалидностью, чем у людей без инвалидности.

Помимо участившейся социальной изоляции людей с ограниченными возможностями, ее последствия могут быть особенно серьезными для таких людей, поскольку может быть труднее внести какие-либо изменения, которые могли бы как-то исправить ситуацию в лучшую сторону. Однако есть некоторые вещи, которые могут всё же помочь.