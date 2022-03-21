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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Микрозаймы под залог транспортного средства

Микрозаймы под залог транспортного средства

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Микрофинансовые компании предлагают действительно хорошие условия для своих клиентов.

Микрофинансовые компании предлагают действительно хорошие условия для своих клиентов. Сегодня оформить займ под птс может любой желающий. Также вам предоставят дополнительные условия с низкими процентными ставками. Кредитование осуществляется моментально, после одобрения вашей кандидатуры. Таким образом вы с легкостью получите деньги в сложной финансовой ситуации.

Основные условия

Чтобы получить займ под залог автомобиля, необходимо знать несколько основных требований:

  1. Возраст заёмщика. Обычно мы не обращаем внимание на этот пункт, но есть некоторые ограничения: лицам от 21 года и до 65 лет.
  2. Условием выступает отсутствие проблем с законом. Под это требование попадают недееспособные граждане и пенсионеры.
  3. Гражданство.
  4. Гражданский стаж в прошлом должен быть больше 6-ти месяцев.
  5. В обязательном порядке нужно указать кредитору свою личную информацию.

Для получения положительного решения по займу под залог авто, вам понадобится заполнить небольшую анкету, а также доказать банку, что ваш ежемесячный доход стабилен.

Хотя кредиты под залог автомобиля характеризуются упрощенными формальностями, клиент должен выполнить определенные условия, чтобы обязательство было предоставлено. Конечно, список критериев, которые рассматривают кредитные компании, варьируется в зависимости от банка, однако основные требования включают:

  • совершеннолетие,
  • наличие полной юридической способности,
  • наличие действительного удостоверения личности,
  • быть единственным владельцем рассматриваемого автомобиля.

Кроме того, автомобиль должен иметь важный технический осмотр, а также страхованиет (иногда также КАСКО). Залог не может быть авто, которое превысило определенный возраст – каждая компания, предоставляющая кредиты под залог автомобиля, подробно описывает, какие автомобили могут быть взяты под залог.

Кто может рассчитывать на кредит под залог автомобиля?

Кредит под залог автомобиля может получить любой владелец транспортного средства, при условии, что собственность на автомобиль не делится с другим лицом. Основным документом будет свидетельство о регистрации транспортного средства, в котором зарегистрирован владелец. На дополнительные средства под залог автомобиля могут рассчитывать и люди, кредитоспособность которых невысока, а финансовая история не позволяет взять кредит в банке.

В эпоху широкого доступа в интернет все больше и больше вопросов мы можем реализовать онлайн. Аналогично обстоит дело с займами под залог автомобиля. Заявки на выделение дополнительных средств можно подавать через интернет, на сайтах компаний, занимающихся кредитованием.

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