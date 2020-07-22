Как выбрать шины и на что обратить внимание

Шины — как летние, так и зимние шины — выполняют многие важные функции в автомобиле. На рынке доступно множество моделей шин, благодаря которым каждый водитель найдет наиболее соответствующую его ожиданиям. Тем не менее выбор шин должен быть тщательно продуман, потому что только правильные шины обеспечивают максимальную безопасность на дороге. Например, шины Viatti nordico brina v 522 позволяют сохранить управление автомобиля даже в самых экстремальных случаях.

Каковы функции шин?

Существует множество моделей шин с разными функциями. Отдельные шины могут отличаться друг от друга с точки зрения их предполагаемого использования, условий работы и способа их изготовления. Перед покупкой шин стоит подумать о том, какие из них лучше всего подойдут для автомобиля.

Основная функция любой шины, чтобы обеспечить сцепление транспортного средства с дорогой. Благодаря этому можно, среди прочего, тормозить или безопасно поворачивать и выполнять другие маневры. Шины — это единственная точка соприкосновения автомобиля с землей, и поэтому так важно, чтобы они были правильно подобраны как с точки зрения модели и типа автомобиля, так и погодных условий и времени года. Кроме того, шины позволяют управлять транспортным средством и поддерживать определенное направление движения. Насколько устойчивой будет направление движения автомобиля, зависит от сцепления шины и ее устойчивости к поперечным нагрузкам.

Еще одной важной функцией шин является амортизация неровностей дороги, что повышает комфорт при вождении и снижает износ компонентов подвески. Амортизация возможна благодаря эластичности резины и давлению газа в шине. Вот почему так важно периодически проверять давление в шинах.

Летняя резина - на что обратить внимание при покупке?

При покупке летней резины следует обратить внимание на несколько важных вопросов. Шины различаются по техническим параметрам, что крайне важно при выборе правильных шин для любого автомобиля.

Сначала следует обратить внимание на размер шин. Фактически может быть установлена любая шина, но это не следует делать, если этого не требует чрезвычайная ситуация (например, запасное колесо). Лучше всего выбирать шины в рекомендованных производителем размерах. Размер шины состоит из ее высоты и ширины. Предполагается, что широкие шины лучше работают летом, а узкие — зимой. Более широкие шины обеспечивают меньший тормозной путь, но более склонны к аквапланированию.

При покупке летней резины также стоит обратить внимание на протектор. Его тип и глубина должны быть тщательно проверены.