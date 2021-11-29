Особенности ремонта грузовиков в Санкт-Петербурге

Грузовые автомобили, которые активно используются ведущими транспортными компаниями в нашей стране, подвержены значительному износу. Этому способствует плохое состояние российских дорог, прочие факторы. Если вы занимаетесь профессиональной деятельностью в сфере грузоперевозок, то понимаете, что малейшая поломка трала или тягача приводит к негативным последствиям. Именно по этой причине ремонт грузовиков, их техническое обслуживание следует заказывать у профессионалов. Обратитесь в официальный сервисный центр Terra Truck, чтобы воспользоваться такими услугами.

Распространенные поломки грузовых автомобилей

Владельцы и руководители транспортных компаний часто сталкиваются со следующими видами поломок:

выход из строя двигателя из-за нарушений правил эксплуатации;

поломки трансмиссии;

неисправности ходовой части грузового авто;

нарушения функциональности прицепов, полуприцепов.

Специализированный сервисный центр сотрудничает с корпоративными клиентами, предлагает услуги ремонта грузовиков ведущих марок и моделей. Перед началом любых работ проводится комплексная компьютерная диагностика транспортного средства. Мастера считывают и правильно интерпретируют коды ошибок, используя специальные компьютерные сканеры. На основе информации, полученной от заказчика и собственного опыта они уже могут сделать предположения относительно вида поломки и причины ее возникновения. Подтвердить свои догадки опытные автомеханики, автослесари могут на специальных стендах, где проводится диагностика без разборки. После этого клиента оповещают о выявленных неполадках, предлагают конкретные методы решения проблем.

Сроки ремонтных работ, их стоимость, другие параметры тоже оговариваются на этом этапе. Если требуется замена деталей, то все необходимые запчасти заказывают у официальных поставщиков.

Как заказать ремонт грузовиков в специализированном сервисном центре

Чтобы воспользоваться услугами специализированной компании, подайте заявку, запишитесь на определенное время, чтобы мастера подготовились к вашему визиту. Компания сотрудничает с корпоративными клиентами, предлагает многочисленные сопутствующие услуги. Оплатить ремонт можно по безналичному расчету с предоставлением необходимых документов. Постоянные клиенты получают многочисленные приятные бонусы, они могут быть уверены, что при возникновении любых проблем с грузовым транспортом решат их в минимальные сроки.