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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » В Петербурге стартовали продажи двух обновленных моделей Hyundai

В Петербурге стартовали продажи двух обновленных моделей Hyundai

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
vk.com
Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге продажи двух обновленных моделей Hyundai – седана Solaris и кроссовера Creta.

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге продажи двух обновленных моделей Hyundai – седана Solaris и кроссовера Creta.

Обновленный Solaris подорожал по сравнению со своей предыдущей версией на 10 000 рублей, его начальная стоимость теперь составляет 765 000 рублей. Цена кроссовера Creta осталась прежней – от 972 000 рублей.

Обновление Creta коснулось новой решетки радиатора, которая получила «ячеистую» структуру. Также теперь доступна возможность комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной крышей автомобиля.

Solaris претерпел более серьезные изменения в части дизайна кузова и интерьера. Появилась обновленная мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов, которая дополнена портами USB и AUX. Поясничную поддержку на передних креслах можно отрегулировать с помощью электропривода. Для пассажиров задних сидений доступна USB-зарядка, расположенная между передними креслами. Обновленный автомобиль получил новые фары и решетку радиатора с ячеистой структурой. Боковые зеркала теперь складываются автоматически. Машина в комплектации Elegance также оснащена системой удаленного запуска двигателя.

- Обновление Creta расширяет круг потенциальных покупателей автомобиля, его аудитория «помолодеет». Solaris после рестайлинга стал выглядеть более агрессивно и современно. Это, в том числе, должно ему помочь вернуть прежние лидерские позиции на автомобильном рынке России, - говорит генеральный директор холдинга «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. – Из-за нестабильной экономической ситуации в последние несколько недель в нашем салоне на 60% вырос спрос на оставшиеся прежние версии обоих автомобилей. Стоимость на обновленные модели пока зафиксирована по старому курсу рубля, но мы ожидаем, что уже в ближайшее время она будет увеличена дистрибьютором минимум на 5%.

«Аларм-Моторс» продолжит поставлять Solaris и Creta сервисам такси и каршеринга. Например, в каршеринге более популярным сейчас является кроссовер Creta. Кроме того, модель участвует в программе подписки Hyundai Mobility.

Кроссовер Creta и седан Solaris производятся на петербургском автомобильном заводе Hyundai.

Дополнительная информация

Дилерский центр Hyundai на Выборгском шоссе 23, корпус 1 был открыт ГК «Аларм-Моторс» осенью 2019 года. В этом году компания рассчитывает реализовать в розничной продаже в автосалоне более 1200 новых автомобилей марки.

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей Hyundai, Ford, KIA, Suzuki, Peugeot, FIAT, UAZ, Haval. В 2019 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 9008 новых автомобилей (на 3% больше, чем в 2018 году) и 4650 машин с пробегом (рост – 19% к 2018 году).

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