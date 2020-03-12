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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » В Петербурге стартовали продажи нового автомобиля KIA

В Петербурге стартовали продажи нового автомобиля KIA

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vk.com
Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в своих петербургских автосалонах продажи нового городского кроссовера KIA Seltos.

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в своих петербургских автосалонах продажи нового городского кроссовера KIA Seltos.

На старте продаж в двух дилерских центрах доступны модели с двигателем 2.0, оснащенные передним или полным приводом и бесступенчатой трансмиссией. Начальная стоимость кроссовера на данный момент – 1 349 900 рублей - версия в белом цвете кузова с передним приводом.

Автомобиль пока представлен в четырех комплектациях – Luxe, Style, Prestige и Premium. Летом в дилерских центрах ожидается появление KIA Seltos с двигателем 1.6 в более дешевых комплектациях Classic и Comfort с механической и автоматической коробкой передач. Стоимость базовой версии Classic будет составлять от 1 099 900 рублей.

- Seltos может обеспечить динамику продаж автомобилей KIA в этом году выше рынка, новинка не составит конкуренцию другим моделям бренда, а, наоборот, привлечет дополнительных покупателей в сегмент кроссоверов, - говорит директор дилерского центра «Аларм-Моторс» KIA Денис Цепелев. – Первые сделки показали, что клиентов интересуют, в том числе, максимальные комплектации Seltos в ярких цветах кузова. Но начинает формироваться и объем предзаказов на базовые версии. Не исключено, что из-за падения рубля стоимость автомобиля будет пересмотрена уже в апреле, также могут уменьшиться в объеме или временно прекратиться программы поддержки продаж новинки.

KIA Seltos производится на заводе «Автотор» в Калининграде. Машины в автосалонах предлагаются с заводской гарантией на 5 лет или 150 000 км пробега.

Группа «Аларм-Моторс» управляет в Санкт-Петербурге двумя автосалонами KIA – «Лахта» (улица Савушкина, 108) и «Юго-Запад» (проспект Маршала Жукова, 51). В 2019 году дилер реализовал более 3600 новых автомобилей KIA – на 7% больше, чем в 2018 году. Это лучший показатель по объему продаж среди всех дилеров марки в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей Hyundai, Ford, KIA, Suzuki, Peugeot, FIAT, UAZ, Haval.

В 2019 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 9008 новых автомобилей (на 3% больше, чем в 2018 году) и 4650 машин с пробегом (рост – 19% к 2018 году).

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