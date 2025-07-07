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Питерец.ру » События в мире » В Техасе растет число жертв в результате катастрофических наводнений

В Техасе растет число жертв в результате катастрофических наводнений

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Число погибших в результате катастрофических наводнений в Техасе достигло по меньшей мере 82 человек

Число погибших в результате катастрофических наводнений в Техасе достигло по меньшей мере 82 человек, еще десятки пропали без вести.

Ожидается, что новый раунд дождей усилит водные пути в округе Керр, где расположен лагерь Мистик, и официальные лица предупреждают о потенциальных последствиях.

Вот последнее:

Число погибших: По меньшей мере 82 человека погибли в результате наводнения, пронесшегося по центральному Техасу в выходные 4 июля. В число жертв входят по меньшей мере 28 детей в округе Керр, где 10 девочек и один вожатый из лагеря «Мистик» до сих пор числятся пропавшими без вести. Число жертв возросло, поскольку местные сотрудники по чрезвычайным ситуациям по всему штату проводят поисково-спасательные и восстановительные работы.

Повышение уровня воды: Водные пути в некоторых из наиболее опустошенных частей центрального Техаса снова начинают раздуваться, поскольку в этом районе выпадает больше дождей. Губернатор Грег Эбботт заявил, что внезапное наводнение в воскресенье все еще может представлять опасность для некоторых регионов Техаса в течение следующих нескольких дней, поскольку ожидаются «более сильные дожди».

Пропавшие отдыхающие: Экипажи продолжают поиски 10 отдыхающих и одного вожатого из Camp Mystic, летнего лагеря для девочек недалеко от реки Гуадалупе. Экипажи ведут поиски на суше и в воздухе, а Национальная гвардия ВВС Техаса использует дистанционно пилотируемые военные беспилотники, которые обычно используются военными для ведения наблюдения.

Готовность к чрезвычайным ситуациям: Записи показывают, что чиновники округа Керр ранее рассматривали возможность установки сирен предупреждения о наводнениях, но план так и не был реализован. В то время как Национальная метеорологическая служба выпустила множество предупреждений перед штормом, были подняты вопросы о персонале агентства и его способности связаться с жителями во время стихийного бедствия.

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