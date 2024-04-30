Десятки человек погибли в Кении после сильного наводнения

По меньшей мере 91 человек пропал без вести после сильного наводнения в столице Кении Найроби, сообщило правительство во вторник, после нескольких недель проливных дождей и ливневых паводков, опустошивших некоторые части страны.
Около 76 человек пропали без вести после наводнения возле сильно пострадавшего города Май-Махиу, к северо-западу от Найроби. Катастрофа была вызвана прорывом воды через засоренный туннель под железнодорожным мостом. На данный момент подтверждена гибель 71 человека в результате инцидента.
Еще 10 человек пропали без вести в восточном регионе Кении, четверо в округе Найроби и один в прибрежном районе, граничащем с Индийским океаном, сообщил представитель правительства Исаак Мваура.
Мваура сообщил, что правительство создало 52 «лагеря для перемещенных лиц», чтобы предоставить пострадавшим от наводнения «альтернативное временное жилье».
Правительство «предоставляет продукты питания и непродовольственные товары, а также предлагает спасательные операции и эвакуацию», также отметил Мваура.