Десятки человек погибли в Кении после сильного наводнения

По меньшей мере 91 человек пропал без вести после сильного наводнения в столице Кении Найроби, сообщило правительство во вторник, после нескольких недель проливных дождей и ливневых паводков, опустошивших некоторые части страны.

Около 76 человек пропали без вести после наводнения возле сильно пострадавшего города Май-Махиу, к северо-западу от Найроби. Катастрофа была вызвана прорывом воды через засоренный туннель под железнодорожным мостом. На данный момент подтверждена гибель 71 человека в результате инцидента.

Еще 10 человек пропали без вести в восточном регионе Кении, четверо в округе Найроби и один в прибрежном районе, граничащем с Индийским океаном, сообщил представитель правительства Исаак Мваура.

«Округ Найроби пострадал больше всего: 147 000 кенийцев были вынуждены покинуть свои дома, и, следовательно, на его долю приходится 77% всех перемещенных лиц в стране», — сказал он.

Мваура сообщил, что правительство создало 52 «лагеря для перемещенных лиц», чтобы предоставить пострадавшим от наводнения «альтернативное временное жилье».

Правительство «предоставляет продукты питания и непродовольственные товары, а также предлагает спасательные операции и эвакуацию», также отметил Мваура.