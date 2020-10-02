У Трампа коронавирус

«Питерец.ру» сообщает, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заразился коронавирусом. Этот вирус обнаружен и у супруги американского президента. Трамп сообщил о происходящем через Твиттер.

О положительном результате теста на covid-19 стало известно несколько часов назад. После Трампы сразу же отправились на карантин. До этого коронавирус был выявлен у помощницы президента Хоуп Хикс.

Напоминаем, что Дональд Трамп снова участвует в борьбе за президентское кресло. На этот раз его соперником является Джозеф Байден. Посмотрим, окажет ли какое-то влияние ситуация с заражением Трампа на предвыборную борьбу. По мнению экспертов, у действующего президента мало шансов сохранить свой пост. Рейтинг Трампа в США довольно низкий.