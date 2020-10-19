Штаб Трампа не уверен в победе

«Питерец.ру» сообщает, что в команде Дональда Трампа появились пессимистические настроения. По мнению специалистов, глава предвыборного штаба Трампа Билл Степиен утратил веру в победу. Он не знает, что делать – отсутствует какая-то четкая стратегия. Хотя в команде Трампа отрицают эти доводы СМИ, но подобные заявления членов команды действующего президента не выглядят убедительными.

Напоминаем, что выборы президента США пройдут 3 ноября. Дональд Трамп и Джо Байден сразятся за президентское кресло. Не факт, что Трамп сможет остаться на своем посту. Опрос показывает, что рейтинг президента Трампа невысокий. Хотя Джо Байдена тоже нельзя назвать явным фаворитом, но у него есть большие шансы одержать победу. По крайней мере, сейчас чаша весов начинает склоняться в сторону Байдена.