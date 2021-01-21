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Питерец.ру » Политика » Теперь он президент

Теперь он президент

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
Джо Байден официально вступил в должность президента США

В Соединенных Штатах все-таки состоялась инаугурация нового президента. Победивший на выборах Джо Байден официально вступил в должность. Он принес присягу и выступил с речью, сделав акцент на объединение страны.

Данное мероприятие прошло у здания Капитолия в Вашингтоне. Впервые за последние 30 лет инаугурация президента состоялась при ясной погоде. Бывший президент Дональд Трамп посетить эту церемонию отказался. Республиканец так и не признал свое поражение на выборах. Трамп до конца пытался сохранить президентское кресло, настаивая на пересмотре итогов выборов и пересчете голосов. Но добиться своего ему не удалось.

«Питерец.ру» отмечает, что в США начинается новый этап, поскольку сменился президент. Но линия Вашингтона по отношению к нашей стране останется прежней. В этом отношении вряд ли что-то поменяется.

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