В Пулково ветеринарный контроль прошли 776 собак и кошек

С 1 января 2020 года в грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Управления Россельхознадзора осуществили ветеринарный контроль 568 собак и 208 кошек.

138 собак и 69 кошек прилетели в Северную столицу или Ленинградскую область, остальные направлялись в другие регионы нашей страны или за границу. За рубеж было отправлено 229 собак, получатели которых находились в Бельгии, Великобритании, Германии, Израиле, Исландии, Нидерландах, ОАЭ, Словении, США, Таиланде, Чехии и Швейцарии, и 57 кошек, улетевших в Великобританию, Израиль, Саудовскую Аравию, США, Францию и на Кипр.

Все домашние питомцы успешно прошли ветеринарный контроль и были допущены к дальнейшему следованию.