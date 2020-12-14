ента новостей

11:27
Скончался мужчина, мужчину, ставший случайной жертвой на охоте в Ленобласти
11:22
В Пулково ветеринарный контроль прошли 776 собак и кошек
10:34
В Калининском районе таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку
10:26
В Петербурге полицейские изъяли из незаконного оборота более полтонны алкогольных коктейлей
09:15
Наступили улучшения?
08:45
Что с перелетами?
14:47
Дзюба снова на коне: форвард «Зенита» дважды забил в ворота «Динамо»
09:07
Пугают локдауном?
08:34
Критика от Миронова
23:12
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции
19:18
Острая нехватка доноров на Новый год
19:11
Студент из Санкт-Петербурга после победы в конкурсе «Профстажировки 2.0» прошел стажировку в крупнейшей логистической компании России
13:38
В Петербурге продолжается прививочная кампания
13:32
В Ленобласти премьеру спектакля представит Театр «На Литейном»
13:27
Новые тренды в работе с молодежью в условии пандемии рассмотрят в Петербурге
11:37
В Петербурге полиция провела профилактический рейд на рынке
11:32
В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в краже у 88-летней женщины
10:32
О работе архивистов в годы Великой Отечественной войны расскажет новый электронный проект
10:05
Нужен ли очередной «железный занавес»?
08:34
Дома в ущерб дорогам
19:19
В Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики
19:12
В Ленобласти полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков
15:09
«Зенит» в Лиге Чемпионов – 2020/2021: полный провал
08:46
Квартиры рекордно подорожали
08:00
Врач не приходил
19:05
Минтранс рассматривает возможность субсидирования строительства метро в Ленобласти
16:52
В Петербурге откроется Музей медицины локальных войн
15:13
Отметь день рождения «Фонда Доноров» добрым делом
15:07
Крупнейшие российские музыканты исполнят Тройной концерт Бетховена
15:00
Подавай заявку на конкурс медиаработ «Диалог поколений»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Пулково ветеринарный контроль прошли 776 собак и кошек

В Пулково ветеринарный контроль прошли 776 собак и кошек

0
11
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
776 собак и кошек прошли ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в Пулково

С 1 января 2020 года в грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Управления Россельхознадзора осуществили ветеринарный контроль 568 собак и 208 кошек.

138 собак и 69 кошек прилетели в Северную столицу или Ленинградскую область, остальные направлялись в другие регионы нашей страны или за границу. За рубеж было отправлено 229 собак, получатели которых находились в Бельгии, Великобритании, Германии, Израиле, Исландии, Нидерландах, ОАЭ, Словении, США, Таиланде, Чехии и Швейцарии, и 57 кошек, улетевших в Великобританию, Израиль, Саудовскую Аравию, США, Францию и на Кипр.

Все домашние питомцы успешно прошли ветеринарный контроль и были допущены к дальнейшему следованию.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-07-2020, 12:15
За полгода в Пулково прошли ветеринарный контроль десятки тысяч животных
4-12-2020, 12:35
В Петербурге почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек не прошли ветеринарный контроль
25-05-2020, 20:43
Россельхознадзор с начала 2020 года проконтролировал около 19 тыс. тонн кормов для кошек и собак
15-09-2020, 11:49
В Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль кошки породы саванна
22-07-2020, 11:16
В Пулково прошли ветеринарный контроль 30 ампуллярий
28-05-2020, 13:05
За пять месяцев в «Пулково» прошли предполётный контроль десятки экзотических черепах

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
414
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
459
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 305
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 718
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх