Северная Корея заявляет, что США ищут предлог для азиатского НАТО с Южной Кореей и Японией

Северная Корея раскритиковала соглашение между Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией об укреплении военного сотрудничества, заявив, что оно является частью плана США по созданию в регионе военного союза, подобного НАТО.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Северной Кореи на вопрос, заданный ЦТАК, сообщило государственное информационное агентство в воскресенье.

«Реальность ясно показывает, что истинная цель распространения США слухов об «угрозах со стороны Северной Кореи» — предоставить предлог для достижения военного превосходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал представитель. «Сложившаяся ситуация настоятельно требует наращивания обороноспособности страны, чтобы активно справляться с быстрым ухудшением обстановки в плане безопасности», — добавил представитель.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сук Ёль встретились в кулуарах саммита НАТО на прошлой неделе и согласились, что прогресс ядерной и ракетной программ Северной Кореи представляет серьезную угрозу не только Корейскому полуострову, но и также Восточная Азия и мир.

Они заявили, что изучат дополнительные средства для усиления «расширенного сдерживания» против Северной Кореи.

Северная Корея в этом году проводит ракетные испытания беспрецедентными темпами, и некоторые считают, что она готовится к еще одному ядерному испытанию.

«Возможности сдерживания альянсов Япония-США и США-Республика Корея должны быть улучшены в рамках важных усилий по укреплению трехстороннего партнерства между Японией, США и Республикой Корея», — сказал Кисида.

Отношения между Японией и Южной Кореей уже давно осложнены воспоминаниями об японской оккупации Корейского полуострова с 1910 по 1945 год.

Отношения ухудшились до самого худшего за годы правления предыдущего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, из-за размолвок из-за территории и истории, а также двух стран, отменивших пакт об обмене разведданными. Юн, тем не менее, выразил желание восстановить отношения, и Кишида, похоже, тоже отреагировала положительно.