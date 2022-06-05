Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности у восточного побережья

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил в воскресенье, что Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности (SRBM) в воды у своего восточного побережья, что Япония назвала «беспрецедентным».

По данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты были запущены с нескольких объектов в Северной Корее в воды к востоку от Корейского полуострова между 9:08 и 9:43 по местному времени в Сеуле в воскресенье.

Ракеты знаменуют собой 17-й запуск Северной Кореей в этом году. Последнее, 25 мая, произошло как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден завершил свою поездку в Азию и возвращался обратно в Соединенные Штаты.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что восемь ракет преодолели расстояние от 110 до 670 километров (от 68 до 416 миль) на высоте от 25 до 90 километров (от 15 до 55 миль) и скорости от 3 до 6 Маха.

Они были запущены с четырех площадок в Северной Корее: район Сунан в столице Пхеньяне, Кэчхон в провинции Южный Пхеньян, Тончанри в провинции Северный Пхеньян и Хамхын в провинции Южный Хамгён.

«Продолжающийся запуск Северной Кореей баллистических ракет — это серьезная провокация, которая наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе», — заявил Объединенный комитет начальников штабов, осудив и призвав Север «немедленно прекратить» такие действия.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида «решительно протестовал» против многократных запусков ракет Северной Кореей, заявив журналистам, что они являются явным нарушением резолюций ООН.

Министр обороны Японии Нобуо Киши назвал запуск «беспрецедентным» и подтвердил, что по меньшей мере шесть, но, возможно, больше ракет, выпущенных Северной Кореей, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии (ИЭЗ).

«Чрезвычайно большое количество запусков как минимум из трех мест за короткий период времени является беспрецедентным», — сказал он, добавив, что запуски ракет, которые угрожают международному миру и безопасности, недопустимы.

По данным министерства обороны Японии, шесть ракет достигли максимальной высоты от 50 до 100 километров (от 31 до 62 миль) и преодолели расстояние от 300 до 400 километров (от 186 до 249 миль).

По словам Киши, Япония официально опротестовала последние действия Северной Кореи по дипломатическим каналам с Пекином.

В ответ на воскресный пуск глава национальной безопасности Южной Кореи Ким Сон Хан провел заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности и назвал неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореи «вызовом системе безопасности» нового правительства, сообщила канцелярия президента.

Воскресный пуск является третьим ракетным испытанием Северной Кореи с тех пор, как новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вступил в должность 10 мая.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вон Ин Чоул и главнокомандующий объединенными силами РК и США Пол ЛаКамера также провели виртуальную встречу и подтвердили свои совместные оборонительные возможности для немедленного обнаружения и перехвата северокорейских ракет.

Запуск состоится через день после того, как военно-морские силы Южной Кореи и США завершили трехдневные совместные учения в водах у японского острова Окинава, подтвердили CNN южнокорейские военные.

В пресс-релизе ВМС США говорится, что они развернули свой атомный авианосец USS Ronald Reagan вместе с авианосной ударной группой 5.

В учениях также участвовали южнокорейский военно-морской флот ROKS Sejong The Great и десантный корабль Marado, сообщили ВМС США.