Северная Корея запустила баллистическую ракету по водам у восточного побережья Корейского полуострова

По словам официальных лиц Южной Кореи и Японии, Северная Корея запустила баллистическую ракету в воды у восточного побережья Корейского полуострова.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), ракета малой дальности была выпущена рано утром в воскресенье по местному времени из района Тэчхон провинции Северный Пхёнан.

В нем говорится, что южнокорейские и американские военные поддерживают «положение полной готовности» и тесно сотрудничают после запуска, который он назвал «значительной провокацией, наносящей ущерб миру и безопасности Корейского полуострова, а также международному сообществу».

JCS заявил, что запуск был «явным нарушением» резолюции Совета Безопасности ООН, и призвал Северную Корею «немедленно прекратить».

По подсчетам CNN, это 19-й запуск ракеты в этом году. Последнее было 17 августа.

По данным JCS, ракета имела дальность полета около 600 километров (370 миль), высоту 60 километров (37 миль) и скорость около 5 Маха. Спецслужбы Южной Кореи и США анализируют дальнейшие подробности.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что баллистическая ракета могла лететь по неправильной траектории.

«Считается, что Северная Корея запустила как минимум одну ракету», — сказал Хамада примерно в 6:52 по местному времени в Японии или в 17:52 по восточному времени в субботу.

Он добавил, что он упал «у восточного побережья Северной Кореи», за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«Северная Корея запустила ракеты 19 раз в этом году, беспрецедентно высокая частота, включая объявление о запуске крылатой ракеты, а также запускала ракеты в новых ответных действиях», — заявил министр обороны Японии.

Он добавил, что «недавнее замечательное развитие Северной Кореей ракетно-ядерных технологий нельзя упускать из виду ради безопасности нашей страны и региона».

Министр обороны добавил: «Мы выразили протест Северной Корее через посольство в Пекине».

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что «не было непосредственной угрозы территории или военному персоналу США после запуска баллистической ракеты малой дальности в Северной Корее».

Береговая охрана Японии отправила судам сигнал тревоги в 6:56 утра по местному времени в воскресенье, предупредив их о ракете.

«Суднам рекомендуется обратить внимание на дополнительную информацию, и если они увидят какие-либо падающие предметы, не приближайтесь к ним и сообщите соответствующую информацию береговой охране Японии», — говорится в сообщении.

В сообщении, полученном через 15 минут, говорится, что ракета, как полагают, приземлилась в море.

Запуск ракеты произошел после того, как авианосная ударная группа USS Ronald Reagan прибыла в портовый город Пусан на юго-востоке Южной Кореи в пятницу.

Ожидается, что в этом месяце ВМС США и Южной Кореи проведут совместные учения.

Запуск также состоится незадолго до того, как ожидается, что вице-президент США Камала Харрис посетит Японию и Южную Корею.

Сначала она остановится в Токио, чтобы присутствовать на государственных похоронах убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а затем отправится в Южную Корею.