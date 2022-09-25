Северная Корея запустила баллистическую ракету по водам у восточного побережья Корейского полуострова

По словам официальных лиц Южной Кореи и Японии, Северная Корея запустила баллистическую ракету в воды у восточного побережья Корейского полуострова.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), ракета малой дальности была выпущена рано утром в воскресенье по местному времени из района Тэчхон провинции Северный Пхёнан.
В нем говорится, что южнокорейские и американские военные поддерживают «положение полной готовности» и тесно сотрудничают после запуска, который он назвал «значительной провокацией, наносящей ущерб миру и безопасности Корейского полуострова, а также международному сообществу».
JCS заявил, что запуск был «явным нарушением» резолюции Совета Безопасности ООН, и призвал Северную Корею «немедленно прекратить».
По подсчетам CNN, это 19-й запуск ракеты в этом году. Последнее было 17 августа.
По данным JCS, ракета имела дальность полета около 600 километров (370 миль), высоту 60 километров (37 миль) и скорость около 5 Маха. Спецслужбы Южной Кореи и США анализируют дальнейшие подробности.
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что баллистическая ракета могла лететь по неправильной траектории.
Он добавил, что он упал «у восточного побережья Северной Кореи», за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Он добавил, что «недавнее замечательное развитие Северной Кореей ракетно-ядерных технологий нельзя упускать из виду ради безопасности нашей страны и региона».
Министр обороны добавил: «Мы выразили протест Северной Корее через посольство в Пекине».
Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что «не было непосредственной угрозы территории или военному персоналу США после запуска баллистической ракеты малой дальности в Северной Корее».
Береговая охрана Японии отправила судам сигнал тревоги в 6:56 утра по местному времени в воскресенье, предупредив их о ракете.
В сообщении, полученном через 15 минут, говорится, что ракета, как полагают, приземлилась в море.
Запуск ракеты произошел после того, как авианосная ударная группа USS Ronald Reagan прибыла в портовый город Пусан на юго-востоке Южной Кореи в пятницу.
Ожидается, что в этом месяце ВМС США и Южной Кореи проведут совместные учения.
Запуск также состоится незадолго до того, как ожидается, что вице-президент США Камала Харрис посетит Японию и Южную Корею.
Сначала она остановится в Токио, чтобы присутствовать на государственных похоронах убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а затем отправится в Южную Корею.