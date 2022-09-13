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Питерец.ру » События в мире » Блинкен назвал последний ответ Ирана на предложение по ядерной сделке «шагом назад»

Блинкен назвал последний ответ Ирана на предложение по ядерной сделке «шагом назад»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Иран сделал «шаг назад» своим последним ответом на предложение о ядерной сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

Иран сделал «шаг назад» своим последним ответом на предложение о ядерной сделке, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, назвав краткосрочное соглашение «маловероятным».

«То, что мы видели за последнюю неделю или около того в ответе Ирана на предложение, выдвинутое Европейским союзом, — это явно шаг назад и делает перспективы соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными», — сказал Блинкен журналистам, выступая из Мехико, где он встретился с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Соединенные Штаты и Иран обменялись ответами через Европейский союз на предложение, выдвинутое высокопоставленным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. Иран представил свой первоначальный ответ в середине августа; США ответили на него примерно через неделю.

Ранее в этом месяце Иран прислал свой последний ответ, который представитель Госдепартамента назвал «неконструктивным».

Как ранее сообщал CNN, по словам высокопоставленного представителя администрации США, Иран в своем последнем ответе вновь поднял вопрос о расследовании ООН незаявленных следов урана, обнаруженных на иранских объектах. Иранские официальные лица неоднократно заявляли, что расследование Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) необходимо закрыть, прежде чем они вернутся к сделке. Однако в прошлом месяце один высокопоставленный представитель администрации США предположил, что Иран принял предложение ЕС, которое Боррелл назвал «окончательным текстом», не выдвинув требований относительно расследования.
В понедельник Блинкен заявил, что не может назвать сроки, когда, по его мнению, можно будет повторно заключить ядерную сделку с Ираном, заявив, что Иран либо «не желает, либо не может сделать то, что необходимо для достижения соглашения».

«Они продолжают пытаться внести в переговоры посторонние вопросы, которые делают соглашение менее вероятным», — сказал Блинкен. «Но, безусловно, то, что мы видели на прошлой неделе, — это шаг назад от вероятности какого-либо краткосрочного соглашения».

Официальные лица США ранее выражали некоторый оптимизм в отношении последних усилий по возрождению ядерной сделки, которую США вышли из нее в 2018 году при администрации Трампа и которую с тех пор все чаще нарушал Тегеран, но надежды на прорыв продолжают угасать.

Источник: CNN
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