Переговоры по продаже Twitter Илону Маску близки к финалу

Говорят, что Twitter близок к сделке по продаже себя Илону Маску, согласно The New York Times и другим изданиям, через 11 дней после того, как генеральный директор Tesla и SpaceX шокировал отрасль, предложив купить компанию в рамках сделки, оценивающей ее в более чем 41 миллиард долларов.

По данным Wall Street Journal, сделка может быть завершена уже в понедельник. Twitter отказался комментировать сообщения.

Сообщения о том, что сделка неизбежна, появились после того, как Маск сообщил на прошлой неделе, что он привлек финансирование в размере 46,5 млрд долларов для приобретения компании. Правление Twitter собралось в воскресенье, чтобы оценить предложение Маска о покупке всех акций компании, которыми он в настоящее время не владеет, по 54,20 доллара за штуку, подтвердил CNN источник, знакомый со сделкой. Источник сообщил, что дискуссии о заявке Маска стали серьезными.

Потенциальное соглашение о продаже завершает бурный цикл новостей, который начался менее месяца назад, когда Маск сообщил, что приобрел более 9% акций компании, и усилил призывы к изменениям в платформе социальных сетей.

Вопросы о том, сможет ли Маск на самом деле профинансировать приобретение Twitter, возникали в течение нескольких дней после его предложения о поглощении, особенно после того, как он сказал в интервью в день своего предложения: «Я не уверен, что действительно смогу приобрести [Твиттер]».

Акции Twitter (TWTR) торговались заметно ниже цены предложения, что может свидетельствовать о скептическом отношении инвесторов к сделке. Однако в понедельник утром акции Twitter выросли почти на 5% после отчетов, превысив 51 доллар за акцию.

В случае одобрения сделки самый богатый человек в мире возглавит одну из самых влиятельных социальных сетей в мире. В последние дни Маск неоднократно подчеркивал, что его цель — поддержать свободу слова на платформе и работать над «раскрытием» «необычайного потенциала» Twitter.

«Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для действующей демократии», — сказал Маск в своем письме с предложением в Twitter. «Однако после того, как я вложил свои средства, я теперь понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в его нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию».

Через несколько дней после предложения Маска правление Twitter ввело в действие так называемую ядовитую таблетку, которая затруднила бы Маску приобретение компании без его одобрения. Были также вопросы о том, попытается ли компания найти другого покупателя.

Тем не менее, старший аналитик CFRA по акциям Анджело Зино заявил в понедельник, что правление Twitter более серьезно рассматривает предложение Маска, возможно, из-за осознания советом того, что альтернативное предложение от «белого рыцаря» может быть трудно найти, особенно после снижения цен на активы. из социальных сетей за последние недели/месяцы».