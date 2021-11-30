Переговоры по ядерной программе Ирана возобновляются

Ядерные переговоры Ирана возобновились в понедельник в Вене, Австрия, поскольку США предостерегали Тегеран от дальнейшего обогащения урана, Израиль решительно лоббировал отмену санкций в отношении Ирана, а Иран заявил о своей «готовности и серьезности» к достижению соглашения - но только если США снимут санкции. .

Шквал публичных сообщений был прерван сообщением из Израиля, в котором говорится, что Иран готовится обогатить уран до уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Два израильских чиновника подтвердили CNN новости, впервые переданные Axios, о том, что Израиль поделился разведданными с официальными лицами США в последние недели, что предполагает, что Иран готовится к обогащению урана до 90%.

Эти сообщения последовали за заявлением самого Ирана на прошлой неделе о его неуклонном движении к увеличению запасов обогащенного урана, часть из которых продиктована законом, принятым парламентом Ирана в прошлом году, который приказал возобновить обогащение урана, чтобы оказать давление на США с целью ослабления санкций.

После первого раунда переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий, так как эта сделка официально известна, заместитель генерального секретаря Европейского союза Энрике Мора сказал журналистам, что что-то должно измениться, как ради ядерной безопасности, так и ради людей. Ирана.

'Ничего не изменилось'

«Мы проанализировали сложные обстоятельства СВПД, - сказал Мора. «В последние месяцы иранская ядерная программа продвинулась вперед. И в то же время США вводят такие же санкции. Никто, ничего не изменилось с предыдущей администрацией », - отметил он. «И эта ситуация указывает на то, что мы должны вернуть СВПД к жизни - как ради ядерных обязательств, так и на благо иранского населения».

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран готов встать на верный путь для достижения соглашения, «если другая сторона проявит такую ​​же готовность».

«Правительство продемонстрировало свою готовность и серьезность, направив известную всем качественную команду», - сказал Хатибзаде на пресс-конференции в Тегеране. «Если другая сторона проявит такую ​​же готовность, мы будем на правильном пути к достижению соглашения».

Два израильских чиновника сообщили CNN, что Израиль поделился с США информацией о деятельности Ирана за несколько недель до возобновления переговоров в понедельник, которые зашли в тупик после шести раундов переговоров в течение почти шести месяцев.

Европейский Союз, Франция, Германия, Китай и Россия встречаются с иранцами напрямую, без присутствия США. Американские дипломаты участвуют косвенно, после чего встречаются с союзниками, чтобы узнать, что обсуждалось, и взвесить свои позиции. Неясно, усложнит ли ситуацию новый израильский отчет.

Израильская разведка предполагает, что Иран предпринимает технические шаги, которые позволят ему обогатить уран до 90% чистоты. Иран открыто прилагает усилия для увеличения запасов обогащенного урана.

В явной попытке получить рычаги влияния в Вене Иран объявил в пятницу, что он увеличил свои запасы урана с обогащением 20%, всего через несколько дней после объявления о том, что его запасы урана с обогащением 60% выросли до 66 фунтов (30 кг).

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, обогащение урана до 20% «составляет около 90% работы, необходимой для обогащения до оружейного качества».

Обогащение урана в Иране было ограничено ядерной сделкой, от которой тогдашний президент Дональд Трамп отозвал США в мае 2018 года. Теперь, когда запасы Ирана растут, Ассоциация по контролю над вооружениями заявляет, что время прорыва Ирана - время, которое потребуется для производства достаточного количества обогащенный уран на одну бомбу - уменьшается.

По оценкам ассоциации, нынешнее время прорыва Ирана, вероятно, составляет около месяца, по сравнению с 12 месяцами, когда ядерная сделка была полностью реализована. Но не совсем ясно, что у Ирана есть другая инфраструктура, необходимая для создания бомбы, и Иран также постоянно заявлял, что не стремится создавать ядерное оружие.

'Провокационный акт'

Главный заместитель официального представителя Госдепартамента Джалина Портер не стала напрямую комментировать отчеты, но заявила в понедельник, что обогащение до 90% чистоты будет «провокационным актом».

«Мы ясно дали понять, что продолжающаяся ядерная эскалация Ирана неконструктивна», - сказала она во время брифинга с журналистами. «Они также несовместимы с тем, что заявлено в целях возврата к взаимному соблюдению СВПД».

«Они не предоставят Ирану никаких рычагов влияния на переговорах, когда мы вернемся к переговорам», - сказал Портер.

Белый дом отказался комментировать этот вопрос.

«Мы не будем комментировать вопросы разведки. Но не секрет, что решение бывшей администрации выйти из СВПД привело к резкому и беспрецедентному ускорению ядерной программы Ирана. Это включает в себя мероприятия по расширенному обогащению, как недавно вновь подтвердило Международное агентство по атомной энергии, - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Направив на этой неделе представителя администрации в Вену, администрация Байдена выполнила свое обещание и дальше заниматься дипломатией, стремясь спасти сделку с Ираном. Возглавляя переговоры, США также заявили, что «готовы использовать другие варианты», если переговоры потерпят неудачу.

'Ядерный шантаж'

Между тем, когда возобновились ядерные переговоры с Ираном, Израиль нацелил свою дипломатическую мощь на перспективу возможного временного соглашения с Тегераном, согласно которому санкции будут сняты в обмен на частичное замораживание ядерной программы Ирана.

Премьер-министр Нафтали Беннетт в видеообращении на английском языке сказал, что Соединенные Штаты и их партнеры не должны поддаваться тому, что он назвал «ядерным шантажом Ирана».

«Несмотря на нарушения Ираном и подрыв ядерных инспекций, Иран сядет за стол переговоров в Вене, и есть те, кто считает, что заслуживает снятия санкций и вливания сотен миллиардов долларов прямо в их прогнивший режим. Они ошибаются, - сказал он. «Иран не заслуживает ни вознаграждений, ни выгодных сделок, ни снятия санкций в обмен на их жестокость».

Министр иностранных дел Яир Лапид, находившийся с ознакомительным визитом в Великобритании и Франции, двух странах, участвующих в переговорах в Вене, повторил это сообщение в Лондоне.

За день до начала переговоров заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик Али Багери Кани изложил послание Ирана в статье Financial Times. Их первая цель: «добиться полного, гарантированного и поддающегося проверке снятия санкций, наложенных на иранский народ. Без этого, - сказал Багери, - процесс будет продолжаться бесконечно ».