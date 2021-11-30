Переговоры по ядерной программе Ирана возобновляются

Ядерные переговоры Ирана возобновились в понедельник в Вене, Австрия, поскольку США предостерегали Тегеран от дальнейшего обогащения урана, Израиль решительно лоббировал отмену санкций в отношении Ирана, а Иран заявил о своей «готовности и серьезности» к достижению соглашения - но только если США снимут санкции. .
Шквал публичных сообщений был прерван сообщением из Израиля, в котором говорится, что Иран готовится обогатить уран до уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Два израильских чиновника подтвердили CNN новости, впервые переданные Axios, о том, что Израиль поделился разведданными с официальными лицами США в последние недели, что предполагает, что Иран готовится к обогащению урана до 90%.
Эти сообщения последовали за заявлением самого Ирана на прошлой неделе о его неуклонном движении к увеличению запасов обогащенного урана, часть из которых продиктована законом, принятым парламентом Ирана в прошлом году, который приказал возобновить обогащение урана, чтобы оказать давление на США с целью ослабления санкций.
После первого раунда переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий, так как эта сделка официально известна, заместитель генерального секретаря Европейского союза Энрике Мора сказал журналистам, что что-то должно измениться, как ради ядерной безопасности, так и ради людей. Ирана.
'Ничего не изменилось'
«Мы проанализировали сложные обстоятельства СВПД, - сказал Мора. «В последние месяцы иранская ядерная программа продвинулась вперед. И в то же время США вводят такие же санкции. Никто, ничего не изменилось с предыдущей администрацией », - отметил он. «И эта ситуация указывает на то, что мы должны вернуть СВПД к жизни - как ради ядерных обязательств, так и на благо иранского населения».
Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран готов встать на верный путь для достижения соглашения, «если другая сторона проявит такую же готовность».
«Правительство продемонстрировало свою готовность и серьезность, направив известную всем качественную команду», - сказал Хатибзаде на пресс-конференции в Тегеране. «Если другая сторона проявит такую же готовность, мы будем на правильном пути к достижению соглашения».
Два израильских чиновника сообщили CNN, что Израиль поделился с США информацией о деятельности Ирана за несколько недель до возобновления переговоров в понедельник, которые зашли в тупик после шести раундов переговоров в течение почти шести месяцев.
Европейский Союз, Франция, Германия, Китай и Россия встречаются с иранцами напрямую, без присутствия США. Американские дипломаты участвуют косвенно, после чего встречаются с союзниками, чтобы узнать, что обсуждалось, и взвесить свои позиции. Неясно, усложнит ли ситуацию новый израильский отчет.
Израильская разведка предполагает, что Иран предпринимает технические шаги, которые позволят ему обогатить уран до 90% чистоты. Иран открыто прилагает усилия для увеличения запасов обогащенного урана.
В явной попытке получить рычаги влияния в Вене Иран объявил в пятницу, что он увеличил свои запасы урана с обогащением 20%, всего через несколько дней после объявления о том, что его запасы урана с обогащением 60% выросли до 66 фунтов (30 кг).
По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, обогащение урана до 20% «составляет около 90% работы, необходимой для обогащения до оружейного качества».
Обогащение урана в Иране было ограничено ядерной сделкой, от которой тогдашний президент Дональд Трамп отозвал США в мае 2018 года. Теперь, когда запасы Ирана растут, Ассоциация по контролю над вооружениями заявляет, что время прорыва Ирана - время, которое потребуется для производства достаточного количества обогащенный уран на одну бомбу - уменьшается.
По оценкам ассоциации, нынешнее время прорыва Ирана, вероятно, составляет около месяца, по сравнению с 12 месяцами, когда ядерная сделка была полностью реализована. Но не совсем ясно, что у Ирана есть другая инфраструктура, необходимая для создания бомбы, и Иран также постоянно заявлял, что не стремится создавать ядерное оружие.
'Провокационный акт'
Главный заместитель официального представителя Госдепартамента Джалина Портер не стала напрямую комментировать отчеты, но заявила в понедельник, что обогащение до 90% чистоты будет «провокационным актом».
«Мы ясно дали понять, что продолжающаяся ядерная эскалация Ирана неконструктивна», - сказала она во время брифинга с журналистами. «Они также несовместимы с тем, что заявлено в целях возврата к взаимному соблюдению СВПД».
«Они не предоставят Ирану никаких рычагов влияния на переговорах, когда мы вернемся к переговорам», - сказал Портер.
Белый дом отказался комментировать этот вопрос.
«Мы не будем комментировать вопросы разведки. Но не секрет, что решение бывшей администрации выйти из СВПД привело к резкому и беспрецедентному ускорению ядерной программы Ирана. Это включает в себя мероприятия по расширенному обогащению, как недавно вновь подтвердило Международное агентство по атомной энергии, - сказал высокопоставленный чиновник администрации.
Направив на этой неделе представителя администрации в Вену, администрация Байдена выполнила свое обещание и дальше заниматься дипломатией, стремясь спасти сделку с Ираном. Возглавляя переговоры, США также заявили, что «готовы использовать другие варианты», если переговоры потерпят неудачу.
'Ядерный шантаж'
Между тем, когда возобновились ядерные переговоры с Ираном, Израиль нацелил свою дипломатическую мощь на перспективу возможного временного соглашения с Тегераном, согласно которому санкции будут сняты в обмен на частичное замораживание ядерной программы Ирана.
Премьер-министр Нафтали Беннетт в видеообращении на английском языке сказал, что Соединенные Штаты и их партнеры не должны поддаваться тому, что он назвал «ядерным шантажом Ирана».
«Несмотря на нарушения Ираном и подрыв ядерных инспекций, Иран сядет за стол переговоров в Вене, и есть те, кто считает, что заслуживает снятия санкций и вливания сотен миллиардов долларов прямо в их прогнивший режим. Они ошибаются, - сказал он. «Иран не заслуживает ни вознаграждений, ни выгодных сделок, ни снятия санкций в обмен на их жестокость».
Министр иностранных дел Яир Лапид, находившийся с ознакомительным визитом в Великобритании и Франции, двух странах, участвующих в переговорах в Вене, повторил это сообщение в Лондоне.
За день до начала переговоров заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик Али Багери Кани изложил послание Ирана в статье Financial Times. Их первая цель: «добиться полного, гарантированного и поддающегося проверке снятия санкций, наложенных на иранский народ. Без этого, - сказал Багери, - процесс будет продолжаться бесконечно ».