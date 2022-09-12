Албания обвинила Иран во второй кибератаке с июля

В субботу Албания обвинила иранское правительство в кибератаке на компьютерные системы, используемые албанской государственной полицией, всего через несколько дней после того, как Белый дом осудил Тегеран за взлом, нарушивший работу государственных служб Албании в июле.

Согласно заявлению министерства внутренних дел Албании, последний взлом вынудил албанских чиновников временно отключить свою Total Information Management System (TIMS), систему для отслеживания данных о тех, кто въезжает в Албанию и покидает ее.

Кибератака была делом рук «тех же агрессоров», которые осуществили взлом в июле, заявил премьер-министр Албании Эди Рама в своем твите. По данным министерства внутренних дел, взлом произошел в пятницу, а к вечеру субботы министерство заявило, что ожидает скорого восстановления всех аспектов TIMS.

Инцидент представляет собой новый вызов для администрации Байдена, которая на этой неделе пообещала «привлечь Иран к ответственности за действия, угрожающие безопасности союзника США» и члена НАТО после июльской кибератаки.

Министерство финансов в пятницу наложило санкции на иранское шпионское агентство за якобы июльскую хакерскую атаку, в результате которой некоторые государственные службы Албании были отключены, а правительство Албании с трудом восстанавливалось. Белый дом заявил, что официальные лица США находились на местах в течение нескольких недель, помогая. Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, что может стать первым случаем взлома, вызвавшим разрыв отношений между странами.

Июльский взлом произошел перед конференцией в Албании, на которой должны были присутствовать члены MEK, иранской группы, выступающей за свержение иранского правительства и которую Тегеран считает террористической организацией.

«Мы решительно осуждаем такую ​​злонамеренную кибердеятельность, направленную на дестабилизацию и нанесение ущерба безопасности союзника, а также нарушение повседневной жизни граждан», — говорится в заявлении членов НАТО в четверг.

В ответ посольство Ирана в Брюсселе в пятницу «отвергло безосновательные обвинения» в том, что Иран стоит за июльским взломом.

Представитель Постоянного представительства Ирана при ООН не сразу ответил на просьбу прокомментировать в субботу последний инцидент со взломом.

Правительство США в 2007 году помогло Албании, союзнику администрации Буша в самопровозглашенной «войне с терроризмом», развернуть аппаратные и программные системы TIMS для обработки иммиграции, согласно заархивированной странице Госдепартамента.

Совет национальной безопасности Белого дома поздно вечером в субботу осудил последний взлом и подтвердил, что правительство США «поддерживает усилия Албании по смягчению последствий и восстановлению».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибератака может привести к срабатыванию статьи НАТО о коллективной обороне, требующей от всех членов защищаться от нападения на другого члена. Но этот принцип никогда не проверялся на практике, и непонятно, каков порог такой коллективной защиты.

«К сожалению, я не удивлюсь, если это правда [что за последним взломом стоит Иран]», — сказал CNN Джон Халтквист, вице-президент по анализу разведданных в охранной фирме Mandiant, которая расследовала июльский взлом. «Похоже, что такие государства, как Иран, дипломатические решения не останавливают. Как будто цена этих инцидентов в конечном счете приемлема для них».