ента новостей

14:35
Итальянского ультраправого лидера раскритиковали за публикацию видео с изнасилованием
14:10
Сергей Миронов и Сергей Бабурин выступили на церемонии прощания с погибшей в результате взрыва Дарьей Дугиной
14:05
"Магнит" ввел масочный режим для сотрудников
13:54
В Архангельске увековечили память росгвардейца, погибшего при защите Донбасса
13:51
В Ленобласти прошел региональный чемпионат по триатлону
13:43
В результате наводнения в Афганистане погибли около 100 человек
12:34
Тысячи индийских фермеров возвращаются в Нью-Дели для новых протестов
11:45
В Невском районе на детской площадке избили 12-летнюю девочку
10:39
У Мариинского дворца прошел праздничный концерт в честь Дня Российского флага
10:19
В Янино с 12 этажа выпал 8-летний мальчик
10:01
Он просто хотел не опоздать на рейс
09:32
Не нужно такое авокадо
09:29
Евро обновил минимум
20:10
Волонтеры Победы объединили миллионы людей в День Государственного флага
19:59
АрМИ-2022 Военно-медицинская эстафета Командное первенство
17:48
Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья (LEFF) открылся в Петербурге
16:42
Из Ладожского озера выловили утопленника
15:28
На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа рассказали о новых принципах работы над бюджетом
14:29
Студенты Корабелки приняли участие в "InnoBootCamp 2022"
14:20
Выставка «Саркофаг для картошки»
14:14
По меньшей мере 32 человека погибли в Индии из-за муссонных дождей
13:52
В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками
13:38
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
13:28
В Петербурге стартовал международный шахматный фестиваль «Петербургское лето»
13:20
Япония рассматривает возможность развертывания ракет большой дальности для противодействия Китаю
12:51
«Всё для победы!»: петербуржцы отправляют в Донбасс комплекты раций, средства реабилитации и корм для животных
12:39
Исторический парк «Россия – Моя история» примет участие в городском празднике «Музеи – детям»
11:56
В Петербурге в ДТП пострадал велосипедист-курьер
11:04
В Красном Селе на пожаре погибла пенсионерка
10:47
Во Всеволожске пьяная ссора закончилась стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Итальянского ультраправого лидера раскритиковали за публикацию видео с изнасилованием

Итальянского ультраправого лидера раскритиковали за публикацию видео с изнасилованием

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Итальянского ультраправого лидера раскритиковали за публикацию видео с изнасилованием

Лидер ультраправых Джорджия Мелони, возглавляющая гонку за пост следующего премьер-министра Италии, в понедельник была обвинена ее соперниками в постыдной предвыборной агитации после публикации видео, на котором мигрант изнасиловал украинку в итальянском городе.
По словам местных властей, 55-летняя женщина подверглась нападению на тротуаре в городе Пьяченца рано утром в воскресенье просителем убежища из Гвинеи. Инцидент был снят на видео кем-то из квартиры с видом на улицу, и нападавший был задержан.
Полиция подтвердила арест и сообщила, что мужчина находится под стражей, пока продолжается расследование.

Мелони, чья партия «Братья Италии» возглавляет опросы в преддверии национальных выборов 25 сентября, опубликовала в Твиттере видео, которое было размещено на веб-сайте газеты с размытым изображением, но отчетливо слышны крики женщины.

«Нельзя молчать перед лицом этого чудовищного эпизода сексуального насилия над украинкой, совершенного днем ​​в Пьяченце лицом, ищущим убежища», — написал Мелони.
«Обнимаю эту женщину. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить безопасность в наших городах».

Твит вызвал шквал критики в Интернете, а также со стороны политических противников Мелони.

«Неприлично использовать изображения изнасилования. Еще более неприлично делать это в предвыборных целях», — написал в Twitter Энрико Летта, глава левоцентристской Демократической партии (ДП).

Другой лидер центристов, Карло Календа, назвал твит Мелони «аморальным». Иджаба Скего, известный итальянский писатель сомалийского происхождения, обвинил Мелони в эксплуатации жертвы изнасилования.

«Предлагается как приманка для вуайеризма вместо того, чтобы быть защищенным. Эта предвыборная кампания ужасна», — написала она.

Мелони, которая призвала к морской блокаде Северной Африки, чтобы предотвратить отплытие судов с мигрантами, заявила в Facebook, что ее соперники использовали изнасилование, чтобы напасть на нее, игнорируя жертву, чтобы избежать решения того, что она назвала иммиграционной чрезвычайной ситуацией.
В сообщении Летты говорилось: «Уважение к людям и жертвам всегда на первом месте», а Календа написала: «Имеют значение только жертвы».

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-08-2022, 18:33
Уличный торговец из Нигерии убит средь бела дня в Италии
7-02-2018, 13:15
В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке
5-05-2020, 13:18
Онлайн-турнир акробатического рок-н-ролла «Танцуем дома»
3-12-2021, 15:23
в Лондоне нападение на автобус с празднующими Хануку признано преступлением на почве ненависти
9-04-2018, 16:57
На Маршала Казакова женщину зарезали у крыльца парадной
11-10-2021, 11:37
Президент Чехии в реанимации после переговоров о драматичных выборах

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
120
Вчера, 13:52
В Ленобласти автобус столкнулся с тремя иномарками
0
82
Вчера, 11:56
В Петербурге в ДТП пострадал велосипедист-курьер
0
147
21-08-2022, 11:28
На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку
0
140
20-08-2022, 13:05
В Ленобласти мотоцикл после удара с иномаркой отлетел в отечественную легковушку
Наверх