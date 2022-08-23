Итальянского ультраправого лидера раскритиковали за публикацию видео с изнасилованием

Лидер ультраправых Джорджия Мелони, возглавляющая гонку за пост следующего премьер-министра Италии, в понедельник была обвинена ее соперниками в постыдной предвыборной агитации после публикации видео, на котором мигрант изнасиловал украинку в итальянском городе.

По словам местных властей, 55-летняя женщина подверглась нападению на тротуаре в городе Пьяченца рано утром в воскресенье просителем убежища из Гвинеи. Инцидент был снят на видео кем-то из квартиры с видом на улицу, и нападавший был задержан.

Полиция подтвердила арест и сообщила, что мужчина находится под стражей, пока продолжается расследование.

Мелони, чья партия «Братья Италии» возглавляет опросы в преддверии национальных выборов 25 сентября, опубликовала в Твиттере видео, которое было размещено на веб-сайте газеты с размытым изображением, но отчетливо слышны крики женщины.

«Нельзя молчать перед лицом этого чудовищного эпизода сексуального насилия над украинкой, совершенного днем ​​в Пьяченце лицом, ищущим убежища», — написал Мелони.

«Обнимаю эту женщину. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить безопасность в наших городах».

Твит вызвал шквал критики в Интернете, а также со стороны политических противников Мелони.

«Неприлично использовать изображения изнасилования. Еще более неприлично делать это в предвыборных целях», — написал в Twitter Энрико Летта, глава левоцентристской Демократической партии (ДП).

Другой лидер центристов, Карло Календа, назвал твит Мелони «аморальным». Иджаба Скего, известный итальянский писатель сомалийского происхождения, обвинил Мелони в эксплуатации жертвы изнасилования.

«Предлагается как приманка для вуайеризма вместо того, чтобы быть защищенным. Эта предвыборная кампания ужасна», — написала она.

Мелони, которая призвала к морской блокаде Северной Африки, чтобы предотвратить отплытие судов с мигрантами, заявила в Facebook, что ее соперники использовали изнасилование, чтобы напасть на нее, игнорируя жертву, чтобы избежать решения того, что она назвала иммиграционной чрезвычайной ситуацией.

В сообщении Летты говорилось: «Уважение к людям и жертвам всегда на первом месте», а Календа написала: «Имеют значение только жертвы».