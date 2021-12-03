в Лондоне нападение на автобус с празднующими Хануку признано преступлением на почве ненависти

Лондонская столичная полиция расследует видео, на котором видно, как группа мужчин плюет в группу евреев, празднующих Хануку в начале этой недели.
Видео, снятое из салона автобуса, названного «Ханукальная вечеринка на колесах» в центре Лондона в понедельник, показывает пассажиров, подвергшихся шквалу якобы антисемитских оскорблений.
Согласно заявлению в четверг, Метрополитен рассматривает этот инцидент как преступление на почве ненависти. Сообщений о травмах и арестах не поступало, заявили в силовых структурах.
На видео слышно, как пассажиры говорят «мы евреи» и «нам нужно ехать». На видео видно, как один из мужчин в группе ударил ногой по автобусу, когда тот уезжал.
Раввин Шнеор Глиценштейн, находившийся в автобусе, назвал этот инцидент «фанатичной антисемитской атакой».
Раввин сказал, что около 40 молодых людей собрались, чтобы отметить вторую ночь Хануки в «автобусе для вечеринок под открытым небом». Он сказал, что ночь испортилась после того, как к ним подошла группа мужчин, когда они танцевали на Оксфорд-стрит в центре Лондона.
«Они (мужчины) быстро стали агрессивными и начали делать нецензурные жесты и кричать: «Свободная Палестина!», - сказал Глиценштейн, добавив, что, как только его группа вернулась в автобус, «молодые люди начали выкрикивать ненормативную лексику в адрес группы, бросаясь в нее. по крайней мере, один снаряд попал в автобус, плюнул в автобус и стукнул ботинками по стеклам».
После того, как автобус уехал, «Ханука на колесах» продолжилась, добавил Глиценштейн.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал эти кадры «тревожными».
Мэр Лондона Садик Хан сказал в твиттере в среду, что «антисемитизму нет места в обществе, и я полностью осуждаю эти отвратительные действия. Никто не должен испытывать это. Если у вас есть какая-либо информация об этом инциденте, я настоятельно прошу вас сообщить об этом».